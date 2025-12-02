به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مرتضی گل صنم لو ورزشکار توانمند خوی در رقابت‌های جهانی پرورش اندام در کشور عربستان با کسب نشان زرین در رشته فیزیک کلاسیک و نشان سیمین در رشته بیدلینگ به مقام‌های قهرمانی و نایب قهرمانی جهان دست یافت و نام خوی و ایران را بار دیگر در میدان‌های جهانی بلندآوازه کرد.

در پی این موفقیت، مردم ورزش دوست خوی با حضور پرشور و شایسته از این قهرمان استقبال کرده و از تلاش‌ها و افتخارآفرینی‌های او قدردانی کردند.

مربیان و داوران بین المللی این موفقیت را نتیجه سال‌ها تلاش پیگیر، پشتکار و آمادگی جسمی و روحی این ورزشکار جوان میدانند و اهالی ورزش خوی نیز این افتخار را رویدادی ارزشمند برای شهرستان و مایه سربلندی مردم منطقه توصیف میکنند.