با پیگیریهای مشترک کمیته انتقال محکومین، ۱۸ شهروند زندانی ایرانی از کشورهای کویت و گرجستان، به کشورمان منتقل خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اداره کل همکاریهای بینالملل حقوقی و قضائی گفت: متعاقب پیگیریهای مشترک کمیته انتقال محکومین، ۱۸ زندانی ایرانی از کشورهای کویت و گرجستان، جهت ادامه محکومیّت خود به کشورمان منتقل میشوند.
در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومین به حبس، میان ایران و کویت و با پیگیریهای مشترک کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری و موافقت معاونت امور بینالملل قوه قضائیه، ۱۴ شهروند ایرانی زندانی از کویت، چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ برای گذراندن ادامه مدت محکومیّت خود به کشورمان منتقل میشوند.
همچنین طبق مصوبه پنجاه و هفتمین جلسه کمیته انتقال محکومین و هماهنگیهای صورت گرفته با مقامات وزارت دادگستری گرجستان، ۴ نفر از شهروندان زندانی ایرانی در این کشور، ۲۱ آذر ۱۴۰۴ جهت گذراندن ادامه مدت محکومیّتشان به ایران منتقل خواهند شد.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با ۱۸ کشور موافقتنامه انتقال محکومین و لازمالاجرا دارد.
معاونت امور بینالملل قوه قضائیه همچنین با ۱۳ کشور فرایند انعقاد موافقتنامه انتقال محکومین را به منظور افزایش خدمت رسانی به ایرانیان خارج از کشور در دستور کار دارد.