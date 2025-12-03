پخش زنده
۲۸ اخطار زیستمحیطی برای واحدهای آلاینده در کاشان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان از پیگیری قضایی ۱۲ کارگاه و واحد آلاینده در این شهرستان طی دو ماه گذشته خبر داد و گفت: با شروع فصل سرما، کاهش دما و افزایش تردد خودروها بویژه وسایل نقلیه دیزلی، میزان آلایندگی هوای کاشان افزایش یافته است.
دولتخواه افزود: برای اجرای قانون هوای پاک و پایش مستمر واحدهای صنعتی، در دو ماه مهر و آبان سال جاری، ۸۶ واحد تولیدی و صنعتی کاشان پایش شدند که ۳۸ واحد در مهرماه و ۴۸ واحد در آبانماه مورد بررسی قرار گرفتهاند.
بگفته وی در نتیجه این پایشها، طی دو ماه گذشته مجموعاً ۲۸ اخطار زیستمحیطی صادر و ۱۲ واحد آلاینده شامل پنج واحد مربوط به مهرماه و هفت واحد در آبانماه به علت تداوم تخلفات به مراجع قضایی معرفی شدند.
دولتخواه با تأکید بر لزوم استانداردسازی فعالیتهای صنعتی در چارچوب قانون هوای پاک افزود: تمامی کارگاهها و واحدهای تولیدی موظفند در زمانبندی تعیینشده نسبت به رفع نواقص زیستمحیطی و کاهش انتشار آلایندهها اقدام کنند.