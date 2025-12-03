به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان از پیگیری قضایی ۱۲ کارگاه و واحد آلاینده در این شهرستان طی دو ماه گذشته خبر داد و گفت: با شروع فصل سرما، کاهش دما و افزایش تردد خودرو‌ها بویژه وسایل نقلیه دیزلی، میزان آلایندگی هوای کاشان افزایش یافته است.

دولتخواه افزود: برای اجرای قانون هوای پاک و پایش مستمر واحد‌های صنعتی، در دو ماه مهر و آبان سال جاری، ۸۶ واحد تولیدی و صنعتی کاشان پایش شدند که ۳۸ واحد در مهرماه و ۴۸ واحد در آبان‌ماه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

بگفته وی در نتیجه این پایش‌ها، طی دو ماه گذشته مجموعاً ۲۸ اخطار زیست‌محیطی صادر و ۱۲ واحد آلاینده شامل پنج واحد مربوط به مهرماه و هفت واحد در آبان‌ماه به علت تداوم تخلفات به مراجع قضایی معرفی شدند.

دولتخواه با تأکید بر لزوم استانداردسازی فعالیت‌های صنعتی در چارچوب قانون هوای پاک افزود: تمامی کارگاه‌ها و واحد‌های تولیدی موظفند در زمان‌بندی تعیین‌شده نسبت به رفع نواقص زیست‌محیطی و کاهش انتشار آلاینده‌ها اقدام کنند.