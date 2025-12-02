پخش زنده
امروز رقم فضای سبزِ اصفهان به حدود پنج هزار و ۷۰۰ هکتار کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان در فرهنگسرای رسانه اصفهان گفت: مساحت فضای سبزِ این کلانشهر در دهههای گذشته با کاهش چشمگیری روبهرو شده و از بیش از ۴۰ هزار هکتار به تنها پنج هزار و ۷۰۰ هکتار تقلیل یافته است.
مهدی بقایی افزود: بخش عمدهای از فرسایش خاک در بافت شهری نتیجه از بین رفتن فضای سبز و تغییر کاربری باغات داخل شهر بوده است.
وی گفت: زمانی سطح فضای سبز شهر افزون بر۴۰ هزار هکتار و بافت آن بصورت باغشهر بود، اما رفته رفته این عرصه تقلیل پیدا کرد و امروز رقم آن به حدود پنج هزار و ۷۰۰ هکتار کاهش یافته است.
بقایی گفت: اکنون ۲ خط انتقال آب بصورت رینگ برای جابهجایی آب تصفیهشده پساب شهری اصفهان طراحی شده که بزرگترین آن به طول ۹۶ کیلومتر از سپاهانشهر در جنوب آغاز شده و به فضای سبز شمال شهر ختم میشود و خط دیگر در داخل شهر به مبادی ورودی پارکهای داخلی و حاشیه زایندهرود متصل است.
وی یادآور شد: بر اساس برنامهریزیها درصددیم در ماههای سرد سال که میزان آبیاری فضای سبز اصفهان کاهش مییابد بخشی از پساب تصفیه شده را وارد مادیها کنیم تا هم بتوانیم از ظرفیت ذخیرهسازی آنها بهره ببریم و هم به کاهش فرونشست ناشی از پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی کمک کنیم.
وی تاکید کرد: اجرای طرحهای هوشمندسازی و برنامههای نوآورانه از دیگر اقدامات شهرداری برای حفظ و گسترش فضای سبز شهری در راستای حفظ خاک اصفهان و توسعه کمربند سبز شهری از اولویتهای شهرداری این کلانشهر است.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: تغییر گونهها و استفاده از گونههایی از درختان و گیاهان که مقاوم به کمآبی باشند نیز در دستور کار شهردای قرار داد و تبدیل چمن فضای سبز بوستانهای شهر به چمنِ آفریقایی و استفاده از گیاهان کم آببَر، دیگر رهیافت مورد نظر ماست.