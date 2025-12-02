مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل اعلام کرد: دستگاه‌های اداری طبق مصوبه دولت موظف هستند مصرف گاز خود را نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ علاوه بر تعدیل دما، حداقل ۲۰ درصد کاهش داده و در روز‌های تعطیل سامانه گرمایش را خاموش کنند وگرنه جریان گاز آنها قطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی شرکت گاز اردبیل، معرفت خدابنده جلودار روز سه‌شنبه اظهار کرد: در اجرای مصوبه هیات وزیران با هدف مدیریت مصرف انرژی در فصل سرد سال، شرکت گاز استان اردبیل از ابتدای آبان‌ماه طرح پایش جدی مصرف گاز در دستگاه‌های اجرایی را آغاز کرده است.

وی افزود: تیم‌های پایش به‌صورت میدانی در استان حضور دارند و روند مصرف دستگاه‌ها و دمای محیط را در ادارات بررسی می‌کنند، دمای محیط ادارات نباید از ۲۰ درجه سانتیگراد بیشتر باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل تأکید کرد: در مرحله نخست به دستگاه‌هایی که الگوی مصرف را رعایت نکنند اخطار داده می‌شود و در صورت ادامه تخلف، قطع جریان گاز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

خدابنده ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مدیریت مصرف در استان به درستی انجام و تأمین پایدار گاز در روز‌های سرد پیش‌ِرو تضمین شود.