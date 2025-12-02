به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یک سرباز وظیفه مازندرانی در مسابقات پرورش اندام جهان در کشور عربستان با کسب دو مدال طلا، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

معاون تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی استان مازندران گفت: سرباز قهرمان فرهاد اسدالله‌زاده از جمع فرماندهی انتظامی استان مازندران، در دو بخش مختلف این رقابت‌های جهانی موفق به کسب دو مدال طلا شد.

وی افزود: این ورزشکار مازندرانی در بخش‌های «فیزیک کلاسیک» و «بادی‌بیلدینگ» رقابت و با نمایش بدنی برجسته خود، عنوان قهرمانی را کسب کرد.

معاون تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی مازندران، این پیروزی را نتیجه تلاش‌های مستمر و آمادگی بدنی بی‌نظیر این سرباز توصیف کرد و گفت: این موفقیت نه تنها در سطح ملی، بلکه در سطح جهانی نیز جلب توجه کرده است.