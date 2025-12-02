پخش زنده
فرهاد اسداللهزاده سرباز وظیفه مازندرانی در مسابقات پرورش اندام جهان در عربستان با کسب دو مدال طلا در دو بخش مختلف به مقام قهرمانی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یک سرباز وظیفه مازندرانی در مسابقات پرورش اندام جهان در کشور عربستان با کسب دو مدال طلا، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
معاون تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی استان مازندران گفت: سرباز قهرمان فرهاد اسداللهزاده از جمع فرماندهی انتظامی استان مازندران، در دو بخش مختلف این رقابتهای جهانی موفق به کسب دو مدال طلا شد.
وی افزود: این ورزشکار مازندرانی در بخشهای «فیزیک کلاسیک» و «بادیبیلدینگ» رقابت و با نمایش بدنی برجسته خود، عنوان قهرمانی را کسب کرد.
معاون تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی مازندران، این پیروزی را نتیجه تلاشهای مستمر و آمادگی بدنی بینظیر این سرباز توصیف کرد و گفت: این موفقیت نه تنها در سطح ملی، بلکه در سطح جهانی نیز جلب توجه کرده است.