رئیس سازمان امور دانشجویان، در دیدار با سفیر جمهوری سودان، به بررسی راههای تقویت همکاریهای علمی و دانشگاهیان دو کشور پرداخت.
حبیبا در آغاز این نشست ضمن خوشامدگویی به سفیر سودان، اظهار داشت: خوشحالیم که میزبان شما هستیم و امیدواریم این دیدار منجر به ایجاد فرصتهای جدیدی برای تبادل علمی و فرهنگی میان ایران و سودان شود، زیرا کشورهای اسلامی دارای اشتراکات فرهنگی و دینی بالایی هستند و میتوانند با همکاری، بر چالشها فائق آیند.
وی همچنین به جایگاه برجسته دانشگاههای ایران در سطح جهانی اشاره کرد و گفت: ایران به دلیل تعداد و کیفیت بالای دانشگاههای خود در دنیا شناخته شده است و در نظامهای رتبهبندی جهانی، در برخی رشتهها بین رتبههای ۱۲ تا ۱۷ قرار دارد به طوری که در حوزههای بیوتکنولوژی، الکترونیک و فناوریهای نوین دستاوردهای چشمگیری داشته است.
حبیبا در ادامه افزود: ایران آمادگی دارد تا تبادلات علمی و دانشگاهی را گسترش دهد و به ارائه بورسهای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی به استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی سودان بپردازد. همچنین ما برای جذب دانشگاهیان غیر بورسیه که با هزینه شخصی قصد تحصیل در ایران را دارند، بستر مناسبی فراهم کردهایم.
وی با اشاره به حضور ۲۳ دانشجوی سودانی در ۱۲ دانشگاه ایران، خاطرنشان کرد: ۲۲ درصد از این دانشجویان را بانوان تشکیل دادهاند و ما امیدواریم با توسعه همکاریها، تعداد دانشجویان سودانی در ایران افزایش یابد.
مدیر کل امور دانشجویان بینالملل این سازمان گفت: مجوز پذیرش دانشجوی بینالمللی به ۲۱۰ دانشگاه در ایران داده شده است
جعفری گفت: دانشگاههای ما در وزارت علوم و وزارت بهداشت در تمامی استانها پراکنده هستند و تنها متمرکز در تهران نیستند. این تنوع موجب میشود که دانشجویان در هر نقطه از کشور بتوانند از فرصتهای تحصیلی بهرهمند شوند.
وی با اشاره به هزینههای شهریه برای دورههای مختلف تحصیلی، گفت: هزینه شهریه برای دوره کارشناسی در وزارت علوم بین ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار در سال است، که در مقایسه با دانشگاههای منطقهای قابل قبول و رقابتی به نظر میرسد. برای رشتههای پزشکی، شهریه در حدود ۴۰۰۰ تا ۷۰۰۰ دلار برای مقاطع کارشناسی ارشد و ۱۲۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار برای دکتری در وزارت علوم و بین ۵۰۰۰ تا ۹۰۰۰ دلار در وزارت بهداشت تعیین شده است.
جعفری همچنین به هزینههای زندگی در ایران اشاره کرد و افزود: هزینههای زندگی در شهرهای ایران به طور متوسط بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار ماهانه برآورد میشود که رقم بسیار پایینی برای دانشجویان خارجی محسوب میشود. بر این اساس، ایران میتواند به عنوان یک کشور با اعتبار بالا و هزینههای مناسب، گزینهای جذاب برای تحصیل دانشجویان بینالمللی باشد.
وی در پایان با تأکید بر کیفیت بالای آموزش در ایران، از دانشجویان خارجی دعوت کرد تا کشور ایران را به عنوان مقصد تحصیلی خود انتخاب کنند.
گفتنی است در این دیدار دکتر رسولیپور مشاور عالی رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر قنبری باغستان معاون بوری و امور دانشجویان خارج، دکتر جعفری مدیر کل امور دانشجویان بینالملل، مسعود کیان بخش نماینده وزارت امور خارجه و خالد ابراهیم الشیخ معاون سفیر جمهوری سودان نیز حضور داشتند.