\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646\u061b \u0628\u0627\u0631\u0646\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0639\u0635\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u062e\u0648\u0634\u062d\u0627\u0644\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062e\u0648\u0627\u0646\u0633\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u062f\u06cc\u0631\u0648\u0632 \u0647\u0645 \u0628\u0627\u0631\u0634 \u067e\u0631\u0627\u06a9\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u063a\u0631\u0628 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0634\u062f.\n