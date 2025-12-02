پخش زنده
مصرف گاز استان در شبانهروز گذشته به ۳ میلیون و سیصد هزار مترمکعب رسید که نسبت به روزهای قبل، ۱۰ درصد بیشتر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرعامل شرکت گاز استان با اعلام این خبر، گفت: افزایش مصرف گاز در روزهای سرد، فشار بیشتری بر شبکه وارد میکند و مدیریت مصرف در بخش خانگی ضرورت دارد.
محمود کشاورز افزود: هر یک درجه کاهش دمای وسایل گرمایشی، حدود ۶ درصد صرفهجویی را به دنبال خواهد داشت.
به گفته وی، رعایت الگوی مصرف از سوی مشترکان خانگی نقش مهمی در تأمین گاز بخش صنعت دارد و از قطع گاز واحدهای تولیدی جلوگیری میکند.
با کاهش دما در روزهای اخیر، مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری افزایش یافته است.
شرکت گاز استان از شهروندان خواسته است تا با تنظیم دمای محیط بین ۱۸ تا ۲۱ درجه، پوشش مناسب و استفاده صحیح از وسایل گرمایشی، فشار بر شبکه گازرسانی را کاهش میدهد.