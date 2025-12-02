پخش زنده
نشست کارگروه تخصصی عفاف و حجاب، باهدف ایدهپروری وهمکاری نخبگان و رسانه در بازتولید، تغییر نگرش، فرهنگسازی، ارتقای کمی و کیفی تولیدات با محتوای عفاف و حجاب در صداوسیمای آذربایجان غربی برگزار شد.
مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی در ابتدای این جلسه ضمن بااهمیت شمردن تشکیل کارگروه عفاف و حجاب در صداوسیمای آذربایجان غربی، بر استمرار و تخصصی عنوانکردن ایدهها تأکید کرده و گفت: عفاف و حجاب از جمله موضوعات مهمی است که باید قدمبهقدم با کار کارشناسی بهپیش رفته و در گام نخست باید موضوع را شناسایی و سپس وارد مرحله برنامهریزی شد.
ناصر حجازیفر، ادامه داد: دشمن با تمام ابزارهای متعارف و نامتعارف خود به میدان آمده و باهدف قراردادن جامعه، آن را به شکل دوقطبی؛ باحجاب و بیحجاب پیش میبرد. وی افزود: در کارزار رسانهای نباید در دام دشمن افتاد و باید به شکلی تولید محتوا کرد که با آورده دشمن مقابله و سپس از شکلگیری و دو قطبی کردن جامعه جلوگیری کرد.
وی به خاطرهای از شخصیت همیشه آگاه و هوشیار شهید چمران اشاره کرد و گفت: رسانه در خصوص عفاف و حجاب باید چمران وار وارد میدان شده و به قضیه حجاب بپردازد. شهید چمران نه با زبان، بلکه با هنر و رفتار غنی از کمالات وارد میدان عمل میشد، رسانه نیز با الگوگیری از منش و نگاه این شهید میتواند تأثیرگذاری مفیدی داشته باشد.
حجتالاسلام عباسعلی مؤمن، دبیر ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر استان آذربایجان غربی در این جلسه گفت: در ابتدای امر باید خواستگاه، ذائقه، سبک زندگی و سطحبندی نسلها موردتوجه قرار گیرد. حرکت نرم و تولید محتوایی که غیرمستقیم به قضیه حجاب میپردازد از دیگر مواردی بود که دبیر ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر آذربایجان غربی به آن گریزی زد
. پژوهشمحوری، رصد و ارزیابی تولیدات رسانهای، استمرار و کیفی شدن تولیدات از دیگر مواردی بود که حجتالاسلام مؤمن به آن اشاره کرد.
در این جلسه مهدی حقی، دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی با انتقاد از برخی جریانهای بیپایهواساس، از اهمیت ورود با پشتوانه پژوهشی به مسئله عفاف و حجاب پرداخته و از نظریه مارپیچ سکوت در حوزه ارتباطات جمعی کمک گرفته و راه برونرفت از آن را در هدایت و ورود جامعه از جمله دانشآموزان، دانشجویان و نسل جوان به جریانهای روز در قالب تولید رسانه و پاسخ به شبهات این نسل دانست.
معصومه پهلوان و دلبر شجاع از اساتید دانشگاه نیز به ترتیب از طرح سفیران مهربانی باهدف روشنگری در بین نسل جوان، تشکیل کرسیهای آزاداندیشی، معرفی چهرههای موفق در عرصههای مختلف در قالب پویانمایی، مستند و فیلم کوتاه و بازنمایی آسیبهای بدحجابی در جامعه به ایراد نظرات خود پرداختند.
شهلا حقی، از اساتید دانشگاه فرهنگیان و حوزه علمیه الزهرا ارومیه نیز ضمن حمایت و تجلیل از تشکیل کارگروه عفاف و حجاب در صداوسیمای آذربایجان غربی گفت: امیدوارم در جلسات بعدی دانشگاهیان، دانشجویان و طلبههای جوان برای محتوایی و عینیتبخشیدن به مسئله عفاف و حجاب حضور داشته باشند.
این استاد دانشگاه؛ محلهمحوری، حضور انجمنهای مردمنهاد، ساخت مستندهای واقعی از زندگی افراد آسیبدیده از بی عفافی و حضور مردان و پسران جوان را در جلسات آینده کارگروه عفاف و حجاب در رسانه را ضروری دانست.
اتابک حبیبی، معاون سیمای شبکه استانی ضمن جمعبندی جلسه فوق، از ارائه طرح و ایدههای عملی کارشناسان تقدیر کرده و از آنان خواست در جلسات آینده با طرح و ایدههای ملموس، تخصصی و تأثیرگذار؛ رسانه را اهداف خودیاری رسانند. معاون سیمای شبکه استانی ادامه داد: لازم است که مسائل اساسی جامعه از طریق کارشناسان و نسل جوان؛ رصد و بازتعریف شود.
وی افزود: با استخراج صحیح دادههاست که شاهد ساخت و درخشش برنامههای خوب و فاخری همچون مستند زری خانم هستیم.
حبیبی تصریح کرد: این مستند بازسازی شده از دل تاریخ و برای همبستگی مردم شهرستان خوی و نماد بانوی مقاومی است که از حجاب و عفاف این زن استخراج و بهعنوان نماد زن مسلمان بازنمایی شده است.