معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان، در جلسه دیدار رئیس سازمان امور دانشجویان با سفیر جمهوری سودان، گفت: قرن آینده، به واقع قرن آفریقا است ایران هیچ محدودیتی برای پذیرش دانشجو از آفریقا و به ویژه سودان ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قنبری باغستان در این دیدار گفت: به لحاظ تاربخی سودان جایگاه علمی برجستهای در جهان اسلام داشته و به طور خاص دانشمندان سودانی نقش مهمی در مباحث دینی و به ویژه اسلامیسازی دانش در جهان داشتهاند. سودان همچنین مراودات علمی و دانشجویی زیادی با بسیاری از کشورهای اسلامی داشته به طوریکه در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰، حدود هزار دانشجو از سودان در دانشگاههای مالزی مشغول به تحصیل بودند. این نشان دهنده ظرفیت بسیار زیاد سودان است و ایران نیز میتواند میزبان خوبی برای دانشجویان سودانی باشد.
وی در ادامه به چالشهای ناشی از جنگ و نیاز به نیروی انسانی ماهر برای ساخت و توسعه کشورها پرداخت و افزود: واقعیت این است که برای ایجاد توسعه پایدار، کشورهای در حال توسعه به نیروی انسانی آموزشدیده و توانمند در زمینه فناوریهای نوین نیاز دارند. تأثیر فناوری در دو جنگی که در ایران و سودان رخ داد، به وضوح مشهود است.
قنبری باغستان با تأکید بر ظرفیتهای آموزشی ایران گفت: در حوزه آموزش عالی، جمهوری اسلامی ایران میتواند در کنار دولت و مردم سودان قرار گیرد. در حال حاضر، ایران دارای بهترین دانشگاهها در رشتههای فنی و مهندسی، پزشکی، مدیریت و معماری است. بر این اساس، دانشجویان سودانی علاقهمند به ادامه تحصیل، به ویژه در مقطع تحصیلات تکمیلی، میتوانند به ایران بیایند و از امکانات آموزشی ما بهرهمند شوند.
نگاه ایران به آموزش عالی در آفریقا: فرصتی برای همکاریهای آموزشی و پژوهشی
معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان، در ارتباط با اهمیت آفریقا در آینده جهانی و نقش سودان به عنوان یک کشور کلیدی در این قاره، بیان کرد: نگاه آموزش عالی ما به آفریقا بسیار مثبت است. قرن آینده، به واقع قرن آفریقا است و سودان به عنوان یک کشور مهم میتواند از امکانات و ظرفیتهای موجود در ایران در حوزه آموزش عالی، پژوهش و فناوری بهرهبرداری کند.
وی ادامه داد: ایران هیچ محدودیتی برای پذیرش و آموزش دانشجویان از سودان ندارد و ما امیدواریم که نه تنها ۲۰ دانشجو، بلکه تا ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ دانشجو از سودان را جذب کنیم. با اطمینان میگویم که هیچ کشوری مانند ایران نمیتواند در زمینههای فنی و مهندسی، مدیریت و پزشکی به سودان کمک کند.
وی افزود: خدمات آموزشی در ایران نه تنها از نظر اقتصادی ارزانتر است، بلکه از لحاظ علمی و کیفی نیز در مقایسه با کشورهایی نظیر ترکیه، مالزی، عربستان و مصر در سطح بالاتری قرار دارد.
دکتر قنبری باغستان همچنین با اشاره به فرصتهای تحقیقاتی برای اعضای هیأت علمی سودانی خاطرنشان کرد: این اساتید میتوانند برای دورههای کوتاهمدت، مانند ۶ ماه، ۹ ماه یا یک سال به دانشگاههای ایران سفر کنند و علاوه بر آموزش به پژوهش نیز بپردازند. این فرصت میتواند زمینهساز همکاریهای علمی و پژوهشی بیشتر با دانشگاههای سودان باشد.
نقش ایران در توسعه کشور سودان از طریق همکاریهای علمی و فناوری
قنبری باغستان، در ادامه سخنان خود به سومین محور همکاریها، یعنی نقش اساتید و مهندسان ایرانی در توسعه کشور سودان، اشاره کرد و افزود: اگر سودان مایل باشد، میتواند از ظرفیت نیروی انسانی ایران در پروژههای توسعه و ساخت و ساز زیرساختها، به ویژه در حوزه فناوری نانو بهرهبرداری کند. ایران از جمله چهار کشور نخست جهان است که در زمینه تولید علم در نانو فعالیت دارد. همچنین در حوزه کشاورزی، بهترین گلخانههای مبتنی بر اینترنت اشیا (IoT) در ایران و در پارکهای فناوری ما بومی شدهاند و میتواند به آسانی به سودان منتقل شود.
قنبری باغستان در پایان تأکید کرد: مهندسان و فارغالتحصیلان ایرانی در بسیاری از زمینههای مختلف میتوانند به پروژههای توسعه سودان کمک کنند.