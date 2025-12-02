پخش زنده
در آیینی با حضور مسئولان استانی، جمعی از معلولان موفق ایلام در حوزههای هنری، فرهنگی و ورزشی، مورد تجلیل قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مراسم تقدیر از معلولان نمونه استان امروز در ایلام برگزار شد و طی آن، جمعی از افراد توانمند در عرصههای هنری، فرهنگی و ورزشی مورد قدردانی قرار گرفتند.
مدیرکل بهزیستی استان ایلام، در این مراسم گفت: «جمعیت معلولان استان، ۲۱ هزار نفر است که از این تعداد، سال گذشته ۲۲ نفر از آنها به استخدام دستگاههای دولتی درآمدند.»
وی افزود: «امسال نیز، ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض به ۲۹۶ نفر از معلولان واجد شرایط پرداخت میشود.»
هر ساله و همزمان با مناسبتهای مرتبط با توانخواهان، برنامههای حمایتی و تجلیل از معلولان موفق در استانها برگزار میشود.
اداره کل بهزیستی ایلام طی سالهای اخیر با تمرکز بر اشتغالزایی، ارائه خدمات توانبخشی و حمایت مالی در صدد است تا زمینه مشارکت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی معلولان را تقویت کند.