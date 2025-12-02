پخش زنده
امروز: -
تیم والیبال سپاهان در چارچوب هفته چهارم رقابتهای سوپر لیگ، میهمان سایپا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ طلاییپوشان پس از نمایش درخشان و پیروزی قاطع مقابل شهرداری ارومیه، با روحیهای بالا به مصاف حریف با انگیزه خود میروند.
شاگردان محمدکاظم با ارائه عملکردی تحسینبرانگیز در دیدارهای گذشته، با ۷ امتیاز در جایگاه سوم جدول قرار گرفتهاند و تنها دو امتیاز با صدرنشین فاصله دارند.
این دیدار روز چهارشنبه ۱۲ آذر ساعت ۱۶ در سالن شهید گل عباسی ورامین برگزار میشود و به شکل زنده از طریق اپلیکیشن و وبسایت «آنتن» پخش خواهد شد.