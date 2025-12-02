به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نخستین محموله پارچه به وزن ۲۲ تن و با ارزش تقریبی ۱۰۰ هزار دلار از مبدأ کشور چین، از طریق پایانه مرزی تمرچین به روش رویه جدید تجارت مرزی وارد آذربایجان‌غربی شده و از گمرک برای استفاده در بازار مصرف ترخیص شد.

این محموله که با روش استفاده از ظرفیت تجارت مرزی آذربایجان غربی از مرز تمرچین پیرانشهر به کشور وارد شده است، برای کنترل قیمت و بخشی از نیاز مواد اولیه صنایع زنجیره نساجی و تامین مواد اولیه صنعت پوشاک را تأمین خواهد کرد.