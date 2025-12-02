در نشستی با حضور فراهانی، معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس‌جمهور، طهماسبی استاندار گلستان، بوربور مدیرکل اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری و نمایندگان تعدادی از وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه با هدف بررسی آخرین وضعیت طرح‌های عمرانی گلستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این جلسه در نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل شد و طرح‌های عمرانی استان و راهکار‌های تأمین منابع مالی آنها مورد بررسی قرار گرفت.

موضوعات مرتبط با وزارت نیرو، سد‌ها بویژه سد نرماب و چایلی، آب و فاضلاب، راه و شهرسازی، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، نوسازی مدارس، بنیاد مسکن، میراث فرهنگی، علوم پزشکی، بهداشت و درمان و ورزش و جوانان از جمله محور‌های اصلی این نشست بود.

استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استان گفت: برخی پروژه‌ها علاوه بر اینکه مطالبه مردمی هستند، برای توسعه و آینده گلستان نیز حیاتی‌اند.

طهماسبی خواستار توجه ویژه دستگاه‌های ملی به این طرح‌ها شد.