در نشستی با حضور فراهانی، معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیسجمهور، طهماسبی استاندار گلستان، بوربور مدیرکل اقتصادی نهاد ریاستجمهوری و نمایندگان تعدادی از وزارتخانهها و سازمان برنامه و بودجه با هدف بررسی آخرین وضعیت طرحهای عمرانی گلستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این جلسه در نهاد ریاستجمهوری تشکیل شد و طرحهای عمرانی استان و راهکارهای تأمین منابع مالی آنها مورد بررسی قرار گرفت.
موضوعات مرتبط با وزارت نیرو، سدها بویژه سد نرماب و چایلی، آب و فاضلاب، راه و شهرسازی، دانشگاهها، آموزش و پرورش، نوسازی مدارس، بنیاد مسکن، میراث فرهنگی، علوم پزشکی، بهداشت و درمان و ورزش و جوانان از جمله محورهای اصلی این نشست بود.
استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت تکمیل طرحهای نیمهتمام استان گفت: برخی پروژهها علاوه بر اینکه مطالبه مردمی هستند، برای توسعه و آینده گلستان نیز حیاتیاند.
طهماسبی خواستار توجه ویژه دستگاههای ملی به این طرحها شد.