پخش زنده
امروز: -
سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی نسبت به افزایش احتمال حمله پرندگان به کشتهای انتظاری و مزارع در مراحل اولیه رشد هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان حفظ نباتات کشور با صدور دستورالعملی به مراکز استانها هشدار داد که بر اثر خشکسالی و کاهش سطح سبزی در مراتع، احتمال هجوم و تغذیه پرندگان، بهویژه پرندگان مهاجر در مزارع دیم و آبی افزایش یافته و لازم است اقدامات پیش دستانه برای پیش گیری از خسارات اتخاذ شود.
این سازمان از مدیران استانی خواسته است با بسیج امکانات و هماهنگی واحدهای مختلف، تمهیدات لازم برای حفاظت از مزارع را در کوتاهترین زمان اجرا کرده و با پایش منظم مزارع، اقدامات بازدارنده در نقاط حساس، و جلوگیری از ایجاد کانونهای تجمع پرندگان در اراضی کشاورزی، مدیریت پیش دستانه را اعمال کنند.
در دستورالعمل صادر شده، رعایت ملاحظات زیستمحیطی در همه مراحل کنترل ضروری اعلام و اضافه شده است که گزارش اقدامات و وضعیت میدانی باید بهصورت مستمر ارائه شود تا هماهنگی لازم برای کاهش خسارت محصولات کشاورزی در سطح ملی فراهم شود.