رئیس بنیاد شهید:
وصایای شهدا حلقهای مطمئن برای مقابله با شکاف نسلی است
رئیس بنیاد شهید گفت: یکی از مطمئنترین و قویترین پلهای پیوند نسلی و مقابله با شکاف نسلی که امروز به یک آفت جهانی تبدیل شده، استمرار ذکر و یاد شهدا و ترویج وصیتنامههای آنان است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
؛ مراسم رونمایی از ۲۴ عنوان کتاب وصیت نامه کامل شهدا از ۱۲ استان با عنوان مشعل هدایت باحضور سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، حجتالاسلام موسویمقدم نماینده ولیفقیه بنیاد شهید و عباس بایرامی رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس، سردار یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید، عادل مهری سرپرست دفتر مطالعات بنیاد شهید، رحیم نریمانی مدیرکل دفتر تشکلهای ایثارگری و مشارکتهای مردمی بنیاد شهید، غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و سید محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی و خانوادههای ایثارگران در سالن همایش موزه شهدا برگزار شد.
اوحدی: دشمن ۲۰ سال برای ایجاد بحران در ایران برنامهریزی کرد
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این مراسم گفت: یکی از مطمئنترین و قویترین پلهای پیوند نسلی و مقابله با شکاف نسلی که امروز به یک آفت جهانی تبدیل شده، استمرار ذکر و یاد شهدا و ترویج وصیتنامههای آنان است؛ وصیتنامههای شهدا عصاره جان و مکاشفه عرفانی این عزیزان است که میتواند قلب و فکر نسل جدید را نورانی کند و مانع تبدیل شکاف نسلی به گسست و سپس تقابل نسلی شود.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اهمیت حفظ میراث معنوی شهدا، یاد و ذکر شهدا را یکی از مؤثرترین راهها برای تقویت پیوند نسلی در جامعه امروز دانست. وی در ابتدای سخنانش، تأکید کرد: ثبت و ضبط وصیتنامههای شهدا، بخشی از سرمایههای بنیاد شهید است و باید برای نسلهای آینده نگهداری شود.
سعید اوحدی در واکنش به چرایی تدوین مجدد حجم زیادی از وصایای منتشرشده، گفت: در وصیتنامهها حقایقی نهفته است که با گذر زمان اهمیت بیشتری پیدا میکند.
نقش وصایای شهدا در پیوند نسلها
وی با اشاره به اینکه نسلهای مختلف انقلاب از نسل انقلاب در دهه ۵۰، تا نسل جنگ در دهه ۶۰ و نسل دیجیتال امروز دارای تجربههای متفاوت هستند، گفت: وصایای شهدا حلقهای مطمئن برای پیوند نسلی است. همانگونه که حضرت زینب (س) با روایتگری حادثه کربلا، پیام عاشورا را تا امروز زنده نگه داشت.
پیچیدگی جنگ نرم و برنامهریزی ۲۰ ساله دشمن
رئیس بنیاد شهید با اشاره به اسناد منتشرشده درباره جنگ اخیر ۱۲روزه، گفت: دشمنان طی ۲۰ سال در حوزه رسانه، فضای مجازی و مطبوعات تلاش کردند زمینههای بحران اجتماعی و سیاسی را در جامعه ما تقویت کنند. آنها بر اساس نظریات اندیشمندانی مانند جوزف نای، بهدنبال ایجاد گسست نسلی در جوامع ایدئولوژیک بودند.
وی افزود:، اما انسجام اجتماعی و قدرت بازدارندگی دفاعی کشور که با مجاهدت شهدا شکل گرفته، این طراحی را ناکام گذاشت.
لزوم قرائت جدید از زندگی و وصایای شهدا
وی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب درباره موضوعیت هر شهید، افزود: رهبر معظم انقلاب بارها فرمودهاند که باید با قرائتی جدید به سراغ وصایای شهدا رفت و ببینیم این آثار چه خروجی اجتماعی دارند.
نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران هم در این مراسم با تأکید بر کلام امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه حتی «کسی که ۵۰ سال عبادت کرده باشد باید وصیتنامه شهدا را بخواند»، گفت: اگر از سال ۱۳۶۱ به توصیه شهید ناصر کاظمی درباره ورود بهترین و مکتبیترین افراد به وزارتخانههای آموزش و پرورش، کشور و امور خارجه عمل میشد، امروز با بسیاری از چالشهای موجود مواجه نبودیم.
حجتالاسلاموالمسلمین موسویمقدم، وصیتنامههای دفاع مقدس را توصیهنامههای سرشار از مفاهیم توحیدی و دارای ادبیات منحصربهفرد تاریخی-اسنادی، نمادین و تعلیمی دانست و اظهار کرد: شهدا در وصیتنامههایشان بیشتر به دیگران توصیه میکردند تا به خود بپردازند؛ از اطاعت از ولایت فقیه و حفظ حجاب گرفته تا نماز اول وقت و خودسازی.
نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید با استناد به پژوهشهای انجامشده بر روی وصیتنامهها اعلام کرد: ۷۵ درصد کنشهای زبانی شهدا مربوط به زمان حال، ۳۳۹ مورد ترغیب و تشویق دلسوزانه، ۱۳ درصد آیات قرآن، ۳۵ درصد احادیث و ۹ درصد عین کلام امام خمینی (ره) است.