به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، طرح غربالگری پیشگیری از تنبلی چشم کودکان ۳ تا ۶ سال در بهزیستی شهرستان طالقان برای ۳۸ کودک انجام شد که از این تعداد سه کودک مشکوک به اپتومتریست ارجاع داده شدند.

تنبلی چشم یا آمبلیوپی یکی از عواملی است که منجر به کم‌بینایی یا نابینایی در کودکان می‌شود. تنبلی چشم به گونه‌ای است که گاهی بدون علامت و با ظاهر عادی چشم است بنابراین در موارد زیادی از سوی والدین تشخیص داده نمی‌شود.

والدین با مراجعه به پایگاه های بهزیستی می توانند در این طرح شرکت کنند.