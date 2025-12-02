پخش زنده
در نشست جامعه نخبگان آذربایجان غربی با مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان برهماهنگی بیشتر برای استفاده از ظرفیت نخبگان در تولید و صنعت تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دکتر سخاوت خیرخواه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی در نشستی با جامعه نخبگانی استان که در سالن کنفرانس پژوهشکده آرتمیا پردیس علم و فناوری دانشگاه ارومیه برگزار شد؛ پاسخگوی چالشها و دغدغههای نخبگان استان بود.
در این نشست مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان با اشاره به ظرفیتهای جدید برای جذب منابع انسانی در واحدهای صنعتی استان، بر ضرورت حضور افراد نخبه در فرآیندهای تولیدی تأکید کرد و برنامههای صمت در این خصوص را تشریح نمود.
وی افزود: همکاری بین دانشگاههای استان و ادارهکل صنعت، معدن و تجارت و بنیاد نخبگان استان را تقویت میکنیم .
خیر خواه عنوان کرد: اداره کل صمت آذربایجان غربی میتواند از ظرفیتها و پتانسیلهای دانشگاه ارومیه و بنیاد نخبگان برای رفع مشکلات موجود صنایع استان بهره ببرد.