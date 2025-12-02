به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی هم اکنون شاخص کیفی هوای تبریز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر با عدد ۹۱ و در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

شاخص کیفی هوای تبریز از ساعت ۱۶ دیروز تا ۱۶ امروز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۴۰ و ناسالم برای گروه‌های حساس بود.

بر اساس طبقه‌بندی صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا از عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.