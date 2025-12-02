پخش زنده
جشنواره بین المللی فیلم فجر با معرفی برترین ها در شیراز پایان می یابد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فجر با حضور آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برخی از هنرمندان کشورمان، کارگردانان و همچنین برخی از بازیگران سینمای سی و پنج کشور دنیا در شیراز آغاز شد .
به گفته دبیر چهل و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در مدت هفت روز برگزاری این جشنواره۴۶ اثر برگزیده از فیلم سازان سی و پنج کشور جهان در بخشهای مختلف به نمایش گذاشته شد.
روح الله حسینی گفت : از این تعداد ده فیلم به فیلمسازان کشورمان اختصاص یافت که با استقبال خوب علاقهمندان به فیلم و سینما همراه بود.