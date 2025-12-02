نمایندگان استان یزد در لیگ برتر والیبال، فردا به مصاف حریفان پایتخت نشین می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، هفته چهارم لیگ برتر والیبال ایران فردا برگزار می‌شود و تیم‌های شهداب یزد و چادرملوی اردکان در یزد و تهران در برابر حریفان خود صف آرایی می‌کنند.

شهداب که با سه پیروزی متوالی صدرنشین لیگ برتر است، در سالن اختصاصی خود از پیکان تهران پذیرایی می‌کند.

چادرملوی اردکان هم که از سه دیدار گذشته خود فقط یک برد کسب کرده است، به تهران می‌رود تا در سالن فدراسیون والیبال با صنعتگران امید رقابت کند.

سوت آغاز هر دو دیدار از ساعت ۱۶ در یزد و تهران به صدا درمی آید.