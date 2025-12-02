به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بیست و ششمین جلسه شورای معاونین دادگستری آذربایجان غربی با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و سایر اعضاء در سالن ولایت دادگستری برگزار شد.

دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه با اشاره به سالروز شهادت میرزا کوچک خان، سردار جنگل که در راه مبارزه با استعمار و استکبار به شهادت رسید گفت که جای جای میهن اسلامی رنگ و بوی غیرت، شهادت و شهامت دلیر مردان ایران است که در راه مبارزه با استکبار پرچم آزادی را بر افراشتند.

عتباتی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به حفظ اتحاد و انسجام گفت: حفظ اتحاد و انسجام سد محکمی در برابر دشمنان است که مورد تاکید مقام معظم رهبری می‌باشد و همه باید این مهم را در راستای خدمت به مردم مستمر و مداوم در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: از دیگر تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب، تکریم و گره گشایی از مشکلات مردم است و بر این اساس این امر مورد تاکید مدیران دادگستری استان است که همه تلاش می‌کنند با حفظ کرامت مراجعین با ملاقات‌های چهره به چهره و بدون واسطه با مردم به مشکلات آنها رسیدگی و برای احقاق حق و اجرای عدالت تلاش کنند.

توجه به خانواده زندانیان از دیگر تاکیدات عتباتی در این جلسه بود که درخصوص آن بیان داشت: زندان بخش تلخ ولی ضروری برای حفظ نظم و امنیت جامعه است ولی نباید با زندانی کردن فرد از خانواده وی غافل شد چراکه بسیاری از زندانیان سرپرست خانواده بوده و نبود آنها مشکلات معیشتی و اجتماعی را برای خانواده وی پیش می‌آورد و اگر موجب غفلت قرار گیرند دچار آسیب خواهند شد لذا باید نسبت به رفع نیاز‌های مادی و معنوی خانواده‌های زندانیان نیازمند تلاش کرد.

نظارت مستمر قضات به عملکرد شعب تحت تصدی خود از دیگر موضوعاتی بود که مقام ارشد قضایی استان به آن پرداخت و گفت: قضات شعبه باید بر دفتر شعبه خصوصاً از باب اوقات رسیدگی نظارت مستمر و مداوم داشته باشند و ارشادات و راهنمایی‌های لازم را در راستای ارتقاء کیفی و کمی خدمت رسانی قضایی به مردم و تسریع در احقاق حق و اجرای عدالت ارائه نمایند.

عتباتی در پایان تاکید کرد: طرح مشکل بخشی از حل مشکل است لذا باید در ابتدای امر مشکلات پیش روی ارتقاء خدمات قضایی مطلوب و تسریع ارائه این خدمات به مردم احصاء و سپس برای رفع این مشکلات تدبیر و راهکار ارائه گردد از این رو در این جلسات عملکرد شعب به صورت مستمر مورد رصد قرار گرفته و ارشادات لازم برای تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف ارائه می‌گردد.

در ادامه جلسه اسدی معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان به ارائه گزارش عملکرد شعب حوزه‌های قضایی پرداخت که حاضرین در مورد آنها به بحث و تبادل نظر پرداختند و در پایان با تصویب مصوباتی در راستای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت این جلسه به کار خود خاتمه داد.