سرپرست صدور مجوزهای مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی گفت: در چهاردهمین نمایشگاه ملی رسانههای دیجیتال (سیتکس) بخشی اختصاصی ویژه افراد کم سن و سال ایجاد شده تا کودکان و نوجوانان از آن بازدید کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احسان مولائی، سرپرست گروه صدور مجوزهای مرکز ملی فضای مجازی، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، جزئیاتی از چهاردهمین نمایشگاه ملی رسانههای دیجیتال (سیتکس) را تشریح کرد.
او گفت: سیاست ما این بود که بخش خصوصی اجرای کار را بر عهده بگیرد و ما نیز همچنان از تولیدکنندگان محتوا و شرکتهای سرمایهگذار برای تقویت این پل ارتباطی دعوت و حمایت کنیم تا بتوانیم تجربه موفق دورههای قبل را در سطحی وسیعتر ادامه دهیم.
مولائی با اشاره به تجربه نمایشگاه در سال ۱۴۰۱ افزود: آن سال تجربه موفقی داشتیم و هدفمان استفاده از ظرفیتهای بینالمللی و معرفی محتوای بومی، بهویژه به کشورهای اسلامی، و همچنین انعقاد تفاهمنامه همکاری با این کشورها بود.
او تاکید کرد: امسال هم تلاش ما بر این است که از ظرفیت کشورهای اسلامی پیشرو در عرصه فضای مجازی و دیجیتال استفاده کنیم. از یک یا دو کشور، از طریق سفرا، قول مساعد برای همکاری گرفتهایم و امیدواریم این تجربه را با موفقیت و همت بیشتری تکرار کنیم.
سرپرست گروه صدور مجوزهای مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی به ظرفیتهای این نمایشگاه برای کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: ما انجمن کودک و نوجوان در فضای مجازی را تشکیل دادهایم و از ظرفیت شرکتهای تولیدکننده محتوای عضو این انجمن برای رونق و تقویت تولیدات استفاده میکنیم. در همین راستا، بخشی اختصاصی در نمایشگاه ایجاد شده تا کودکان و نوجوانان از آن بازدید کنند، با این حوزه آشنا شوند و خانوادهها نیز نسبت به برخی محتواهای ناسالم و هنجارشکن آگاه شوند و در مقابل، از فضای ایمن، سالم و مفیدی که ما میتوانیم فراهم کنیم بهره ببرند.
این رویداد بزرگ فناوری، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با هدف تقویت زیست بوم فناوری، حمایت از کسب وکارهای نوپا و دانش بنیان، و ایجاد فضایی متناسب برای تعامل سازنده میان دولت، صنعت و جامعه فناوری برپا میشود.
پیش از این رئیس چهاردهمین نمایشگاه گفته بود؛ رویکرد نمایشگاه مبتنی بر ارائه راهکارهای نوآورانه، انتقال دانش و تسهیل همکاری های راهبردی است و با گرد هم آوردن شرکت ها، استارتاپ ها، متخصصان، سرمایه گذاران و علاقه مندان به فناوری، به ویژه در حوزه های هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، اینترنت اشیاء، واقعیت مجازی و افزوده، سلامت و آموزش هوشمند، فینتک، متاورس و صنایع خلاق، به دنبال ایجاد فرصتهای بینظیر برای رشد و توسعه در فضای دیجیتال است.