به کزارش خبرگزاری صداوسیما شاخص کیفیت هوا در چندین شهر صنعتی کشور امروز در وضعیت ناسالم قرار گرفت و کرج با شاخص ۱۷۵ آلوده‌ترین شهرصنعتی کشور ثبت شد.

براساس اعلام سامانه پایش کیفیت هوا تا ساعت ۱۸:۰۰، تهران، اصفهان، اهواز و مشهد نیز در شرایط قرمز قرار دارند و هوای این شهر‌ها برای همه گروه‌ها ناسالم ارزیابی شده است.

در این میان، تهران با شاخص ۱۶۶، اهواز ۱۵۶، اصفهان ۱۵۲ و مشهد ۱۵۲ در رده‌های بعدی آلوده‌ترین کلان‌شهر‌ها قرار گرفته‌اند.

همچنین قم با شاخص ۱۴۳ و قزوین با ۱۲۹ در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) قرار دارند.

به‌علاوه، هوای تبریز با شاخص ۸۰، ارومیه ۹۹ و اراک ۷۱ در وضعیت زرد (قابل قبول) گزارش شده است.

کارشناسان با توجه به پایداری نسبی هوا توصیه می‌کنند گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی از قرار گرفتن طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.