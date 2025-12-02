پخش زنده
امروز: -
براساس اعلام سامانه پایش کیفیت هوا تا ساعت ۱۸:۰۰ امروز، کرج با شاخص ۱۷۵ آلودهترین کلانشهر کشور ثبت شد.
به کزارش خبرگزاری صداوسیما شاخص کیفیت هوا در چندین شهر صنعتی کشور امروز در وضعیت ناسالم قرار گرفت و کرج با شاخص ۱۷۵ آلودهترین شهرصنعتی کشور ثبت شد.
براساس اعلام سامانه پایش کیفیت هوا تا ساعت ۱۸:۰۰، تهران، اصفهان، اهواز و مشهد نیز در شرایط قرمز قرار دارند و هوای این شهرها برای همه گروهها ناسالم ارزیابی شده است.
در این میان، تهران با شاخص ۱۶۶، اهواز ۱۵۶، اصفهان ۱۵۲ و مشهد ۱۵۲ در ردههای بعدی آلودهترین کلانشهرها قرار گرفتهاند.
همچنین قم با شاخص ۱۴۳ و قزوین با ۱۲۹ در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروههای حساس) قرار دارند.
بهعلاوه، هوای تبریز با شاخص ۸۰، ارومیه ۹۹ و اراک ۷۱ در وضعیت زرد (قابل قبول) گزارش شده است.
کارشناسان با توجه به پایداری نسبی هوا توصیه میکنند گروههای حساس از جمله کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی از قرار گرفتن طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند.