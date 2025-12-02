باران ملایم پاییزی، پس از حدود یک ماه پایداری هوا و بی بارشی در گیلان، غبار را از خیابان‌های شهر لاهیجان پاک کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ پس از حدود یک ماه پایداری هوای گیلان و نباریدن باران در استان پُربارش کشور، شهروندان لاهیجانی از دقایقی پیش شاهد بارش باران ملایم در این شهر بودند.

بارش باران پس از روز‌های بی بارش پاییزی در این استان شمالی موجب خوشحالی مردم استان به ویژه مردم شهر لاهیجان شده است.

بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی گیلان، بارش باران به صورت گسترده از امشب در استان آغاز شده و به دلیل تشدید فعالیت سامانه سرد و بارشی از ظهر فردا چهارشنبه تا صبح پنجشنبه، بالاآمدن سطح آب رودخانه‌ها و احتمال به راه افتادن سیلاب در مناطق مختلف استان، هشدار نارنجی صادر شده است.