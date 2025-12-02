به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ فرمانده سپاه ناحیه فلاورجان گفت:تمام مردم این شهرستان چه در دوران دفاع مقدس و چه امروز با روحیه خط شکنی در تمام صحنه پای نظام و انقلاب هستند.

سرهنگ پاسدار رسول قاسمی با اشاره به اینکه این شهرستان در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه ۴ شهید تقدیم به این نظام و انقلاب کرده است افزود: جامعه‌ای که فرهنگ شهادت را زنده نگه دارد، در برابر تهدید‌های دشمن و هجمه‌های فرهنگی مصون خواهد ماند.

در پایان این مراسم از رزمندگان و جانبازان روستای قلعه امیر و خانواده شهیدان مصطفی فتحی، رضا فتحی و جعفر صابری سه شهید این روستا تجلیل شد.