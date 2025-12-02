به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ آیین بهره‌برداری از پروژه حذف گردنه سیبک شامل تکمیل خط جدید جاده اراک – خانه‌میران و احداث زیرگذر ورودی روستای خانه‌میران با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در این مراسم گفت: پروژه گردنه سیبک بیش از ۱۵ سال به صورت نیمه‌تمام رها شده بود که با تلاش مسئولان استان مرکزی تکمیل و به بهره‌برداری رسید و رضایتمندی مردم را به همراه داشت.

رضا اکبری افزود: ملاک سنجش تمامی اقدامات، رضایت مردم است و گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد اصلاح نقاط حادثه‌خیز و اجرای طرح‌های ایمنی در محور‌های استان، سبب افزایش رضایت عمومی شده است.

استاندار مرکزی هم با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: بهره‌برداری از گردنه سیبک و اجرای طرح‌های عمرانی گسترده در استان، موجب رضایت مردم شده و استان مرکزی را در شمار استان‌های پیشتاز و موفق کشور قرار داده است.

مهدی زندیه‌وکیلی افزود: گردنه سیبک که سال‌ها به عنوان یکی از نقاط حادثه‌خیز کشور شناخته می‌شد، با هزینه‌ای بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان ایمن‌سازی شد و مردم منطقه خانه‌میران از اجرای این طرح رضایت دارند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان نیز در این مراسم گفت: گردنه سیبک سال‌ها به‌عنوان نقطه‌ای حادثه‌خیز مطرح بود و اجرای پروژه به مدت ۱۵ سال نیمه‌تمام باقی مانده بود که با تلاش تمامی دستگاه‌ها تکمیل و به بهره‌برداری رسید.