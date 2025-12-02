رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار گفت: دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مستقر در مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، با تلاش‌های گسترده و در همکاری با کانون‌های وکلای دادگستری کشور، موفق به برقراری اتصال درگاه تخصصی کانون‌های وکلای دادگستری (سخاوت) به درگاه ملی مجوز‌های کشور گردید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا نظری افزود: به موجب بند (د) مصوبات نودمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مورخ ۱۴۰۴/۹/۲، کاربرگ‌های مجوز‌های مربوط به کانون‌های وکلای دادگستری، شامل پروانه کارآموزی وکالت (با آزمون)، پروانه کارآموزی وکالت (بدون آزمون)، پروانه وکالت پایه یک (با آزمون)، پروانه وکالت پایه یک (بدون آزمون) موفق به برقراری اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور گردید.

وی در ادامه ضمن تشکر از تعامل سازنده و همکاری ارزشمند کانون‌های وکلای دادگستری کشور، افزود: علی‌رغم برقراری اتصال فنی سامانه کانون‌های وکلای دادگستری کشور (سخاوت) با درگاه ملی مجوز‌های کشور، متأسفانه هنوز اتصال ۶ کانون استانی به سامانه سخاوت برقرار نشده است.

در این ارتباط، براساس مذاکرات صورت‌گرفته با معاونت محترم حقوقی معاونت اول قوه قضائیه (به‌عنوان مسئول تعامل و پیگیری موضوع)، توافق گردید؛ به کانون‌هایی که هنوز به سامانه سخاوت متصل نشده‌اند، حداکثر یک‌ماه مهلت داده شود تا زیرساخت‌های لازم را فراهم نمایند و در غیر این‌صورت، قوه قضاییه در راستای وظیفه نظارتی و قانونی خود مطابق قانون اقدام خواهدکرد.