پخش زنده
امروز: -
رئیس فدراسیون سوارکاری طی حکمی سید وحید برقعی را به عنوان سرپرست دبیرکلی این فدراسیون منصوب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با حکم رییس فدراسیون سوارکاری، سید وحید برقعی به عنوان سرپرست دبیرکلی این فدراسیون منصوب شد.
در کارنامه موفق سید وحید برقعی که تا آبانماه سال ۱۴۰۱ به مدت ۱۸ سال ریاست هیئت سوارکاری استان همدان را بر عهده داشت، عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون سوارکاری طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، طراحی مسیر بینالمللی مسابقات پرش با اسب، داور ملی در رشتههای پرش و درساژ، کسب مقامهای کشوری و استانی در ردههای سنی جوانان و بزرگسالان، دبیرکلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان تا سال ۱۳۹۴ و مدیریت موفق واحدهای تولیدی و صنعتی استان همدان طی یک دهه اخیر به چشم میخورد که از وی به عنوان معمار نوین مکتب سوارکاری همدان یاد میشود.