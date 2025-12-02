به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عصر امروز با روسای دانشگاهها و مراکز اموزش عالی در دانشگاه شهید باهنر دیدار کرد.

سید ستار هاشمی افزود: تحولات دیجیتال رفته رفته بسیاری از مشاغل را تهدید می‌کند و بسیاری از کارها نیازها مشاوره ها در بستر هوش مصنوعی انجام میشود و اینجا نقش دانشگاه و جامعه نخبگی بسیار پر رنگ است که بتوانیم اتفاقات و تحولات امروز را مدیریت کنیم ...

وی گفت: تحول دیجیتال با محوریت صنایع در کرمان ظرفیت خاصی دارد بواسطه وجود صنایع بزرگ و استادان فرهیخته و استاندار کرمان که به حوزه تحول اقتصاد و فناوری توجه دارند و ما هم بطور ویژه حمایت میکنیم..

وزیر ارتباطات بیان کرد: همچنین ما تفاهمنامه ای با مجموعه ایمیدرو هماهنگ‌کردیم تا در بحث هوشمند سازی فعالیت کنیم که بهره وری افزایش یابد و از هدر رفت منابع جلوگیری شود.

وی تاکید کرد بهترین زیرساخت‌های ارتباطی از نوع فایو جی را برای دانشگاه‌های استان باید فراهم کرد و این موضوع پیگیری می‌شود....

طرح ایران دیجیتال نیز که به شدت مد نظر رئیس جمهور است بعنوان پروژه ملی آغاز شده و از مقطع اول متوسطه با مفاهیم فناوری‌های نوین و روز آشنا می‌شوند به آنها آموزش می‌دهیم که در کنار درس خواندن کار اقتصادی نیز انجام دهند.

آقای هاشمی گفت: در زمینه هوش مصنوعی هم دسترسی به زیر ساختها بسیهر سخت است و هم به منابع بسیار ویژه نیاز داریم و تصمیم گرفتیم این بحث را با محوریت بخش خصوصی انجام دهیم که تجربه موفقی در ارائه خدمات به مردم دارند و ما هم با انها مشارکت خواهیم کرد که این طرح اکنون در دستور کار ماست.

محمد علی طالبی استاندار کرمان نیز گفت فضای بسیار خوبی در جامعه دانشگاهی استان از نظر ارتباط و هماهنگی با هم وجود دارد و در حال شروع ارتباطی خوب بین دانشگاهها و بخش خصوصی نیز هستیم که امیدواریم نتایج خوبی رقم بزند.

در ابتدای این نشست رییس دانشگاه شهید باهنر واساتید رشته مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر چالشهای مربوط به مخابرات و هوش مصنوعی را با وزیر ارتباطات مطرح کردند.

در این نشست همچنین چند پروژه ملی به وزیر ارتباطات پیشنهاد شد تا استادان و دانشجویان و فعالان دانشگاهی کرمان برای خدمت رسانی به کشور انها را اجرایی کنند