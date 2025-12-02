پخش زنده
وزیر امور خارجه افغانستان در گفتگوی تلفنی با همتای تاجیک خود گفت: برخی گروهها به دنبال ایجاد فضای بی اعتمادی میان افغانستان و تاجیکستان هستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وزارت امور خارجه افغانستان امروز در بیانیهای اعلام کرد: وزرای امور خارجه افغانستان و تاجیکستان در گفتگوی تلفنی بر ادامه تماسهای نیروهای مرزی، همکاریهای امنیتی و برگزاری نشستهای فنی کمیتههای مشترک توافق کردند.
امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان در گفتگوی تلفنی با " سراجالدین مهرالدین" همتای تاجیکستانی اش گفته است که افغانستان و تاجیکستان اخیرا فضای اعتماد و همکاریهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی را ایجاد کردهاند، اما برخی حلقهها (گروهها) تلاش دارند این روند را آسیب بزنند.
متقی، حمله بر اتباع چین در مناطق مرزی افغانستان و تاجیکستان را به شدت محکوم و بر اهمیت همکاریهای مشترک برای ثبات منطقهای تأکید کرد.
وی تصریح کرد: افغانستان آماده است در تحقیقات مشترک درباره رویداد کشتهشدن سه تبعه چینی در خاک تاجیکستان با این کشور همکاری کند.
مهرالدین نیز در این گفتگوی تلفنی تأکید کرده است که تاجیکستان خواهان تعامل مثبت با حکومت افغانستان است و از تلاشها برای تقویت هماهنگیهای مرزی میان دو کشور حمایت میکند.
براساس گزارشها در هفته اخیر اتباع چین در خاک تاجیکستان و در نزدیکی مرز افغانستان دو بار هدف حمله از خاک افغانستان قرار گرفتهاند.