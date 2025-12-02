امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

۲ میلیون تومان حمایت ماهیانه در انتظار مادران

جزئیات کارت امید مادر به زبان ساده
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۱- ۱۹:۰۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
نیروی دریایی ایران، قدرتمندتر از دیروز
نیروی دریایی ایران، قدرتمندتر از دیروز
۱۴۰۴-۰۹-۰۸
در نکوهش وطن فروشی
در نکوهش وطن فروشی
۱۴۰۴-۰۹-۰۸
دستگیری زورگیران اطراف خوابگاه‌های دانشجویی
دستگیری زورگیران اطراف خوابگاه‌های دانشجویی
۱۴۰۴-۰۹-۰۹
چالش‌های بازگشت ارز صادراتی
چالش‌های بازگشت ارز صادراتی
۱۴۰۴-۰۹-۰۹
خبرهای مرتبط

اعتبارات «یسنا» و «کارت امید» به حساب مادران واریز می‌شود

برای جوانان هر کاری انجام می‌دهیم تا با امید زندگی کنند

سامانه خدمات حمایتی زنان سرپرست خانوار در مراحل نهایی آزمایش

اعطای کارت امید به مادران از ابتدای سال ۱۴۰۵

سیاست‌های تشویقی برای فرزند آوری باید افزایش یابد

ضرورت توجه دستگاه‌ها به پیشران‌های ازدواج و فرزندآوری

برچسب ها: کارت امید مادر ، حمایت از مادران باردار و شیرده
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 