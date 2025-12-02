پخش زنده
معاون هماهنگکننده سپاه استان تهران از برگزاری ۱۸ نمایشگاه شهرستانی «اسوه» در سطح استان خبر داد و گفت: این نمایشگاهها با هدف معرفی برترین پایگاههای بسیج، انتقال تجربه و ترویج ایدههای نو در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ پاسدار علیاصغر شهیری، معاون هماهنگکننده سپاه استان تهران، با اشاره به اجرای سلسله نمایشگاههای «اسوه» در شهرستانهای مختلف استان اظهار کرد: در مجموع ۱۸ نمایشگاه اسوه را در سطح شهرستانهای استان تهران در حال اجرا داریم. برنامهریزی این نمایشگاهها برای فصل پاییز انجام شده و شهرستانهایی که آن را برگزار نکرده بودند، در هفته مبارک بسیج اقدام به برپایی این نمایشگاهها کردند.
وی هدف از برگزاری نمایشگاههای اسوه را معرفی توانمندیها و تجارب موفق پایگاههای بسیج دانست و افزود: در این نمایشگاهها، بهترینهای بسیج که از نظر محتوایی، اقدامات ابتکاری، مشارکت مردمی و همافزایی میان مسئولان محلی و مردم در ارائه خدمت پیشتاز بودهاند، معرفی میشوند تا الگوی سایر پایگاههای مقاومت قرار گیرند.
معاون هماهنگکننده سپاه استان تهران تأکید کرد: بهدنبال آن هستیم که ایدههای نو و تجربههای موفق این پایگاهها را با برپایی نمایشگاهها در سطح استان و سپس در سطح کشور، به صورت زنجیرهای منتقل کنیم تا این روند به توسعه فعالیتهای خلاقانه و مردمی در سراسر کشور سرعت بخشد.