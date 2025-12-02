با ثبت نیاز‌ها و فعالیت‌ها در سامانه سخا، اطلاعات شفاف‌سازی شده و از تخصیص نادرست منابع به افراد غیرنیازمند جلوگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ محفل نورانی انس با قرآن کریم با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و عمل به آموزه‌های کلام وحی با حضور قاری بین المللی حاج مهدی ساعد درمسجد موسی بن جعفر (ع) محلات برگزار شد.

--------------

جلسه آموزشی سامانه ملی خیر و احسان به نام (سخا) با هدف آشنایی ادارات و نهاد‌های شهرستان تفرش با نحوه ثبت اطلاعات و روند اجرایی این سامانه، برگزار شد.

-------------

در نشست کمیته ساماندهی و مناسب سازی تردد معلولین و سالمندان شهرستان آشتیان در خصوص مناسب سازی ادارات، اماکن عمومی و معابر سطح شهرستان گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.

--------------

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از یکشنبه ۱۶ آذر آغاز می‌شود.

داوطلبان تا ۲۳ آذر فرصت دارند از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org ثبت نام کنند.