دبیر کمیته اجرایی ساختار منطقهای ضدتروریسم سازمان همکاریهای شانگهای گفت: ایران تجربه بسیار کلاسیکی در مبارزه با تروریسم دارد و این سازمان از درخواست ایران برای انتقال تجربیات خود به سایر اعضا استقبال میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ژنرال «سرگئی پیسانی» دبیر کمیته اجرایی ساختار منطقهای ضدتروریسم سازمان همکاریهای شانگهای، امروز (سهشنبه) در حاشیه نشست خبری رزمایش مشترک ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ در گفتوگو با خبرنگاران، اظهار داشت: این سازمان برای انجام واکنش مشترک در برابر تروریسم تشکیل شد و آن را «ساختار منطقهای ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای» نامگذاری کردند.
دبیر کمیته اجرایی ساختار منطقهای ضدتروریسم سازمان همکاریهای شانگهای با بیان اینکه ساختمان مرکزی و ستاد این ساختار در تاشکند ازبکستان قرار دارد، گفت: در این ساختار و کمیته اجرایی نمایندگان ۱۰ کشور عضو این سازمان به ویژه نمایندگان یگانها و نهادههای ذی صلاح شرکت فعال دارند.
وی افزود: در ابتدای تأسیس این ساختار یک سری یادداشتها و تفاهمنامههایی در خصوص نحوه همکاری و حمایت کشورها در صورت برخورد یکی از کشورهای عضو با پدیده تروریسم، امضا شد تا بقیه کشورها نیز با برگزاری رزمایشها و رویدادهای مشترک به صورت عملی، موافقت کردند.
پیسانی ادامه داد: بر اساس تفاهمنامه این سازمان، در صورتی که یک کشور با تهدیدهای تروریستی مواجه شود از طریق کمیته اجرایی یا بهصورت مستقیم با ارسال نامه برای یک کشور عضو این سازمان، درخواست اعزام یگانهای ویژه برای کمک به رفع این مشکل و تهدید میکند.
وی با اشاره به رزمایش مشترک ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ در منطقه شبستر آذربایجان شرقی، یادآور شد: این رزمایشهای مشترک، تمرینی برای مواجهه با شرایط بحران است که میتواند برای یک کشور به وجود آید.
دبیر کمیته اجرایی ساختار منطقهای ضدتروریسم سازمان همکاریهای شانگهای با بیان اینکه ۱۳ آذر رزمایش اصلی بهصورت عملیاتی برگزار میشود، گفت: در این رزمایش تاکتیکها و سناریوهای مختلفی ارائه میشود تا آمادگی کامل برای مقابله با هر تهدیدی به فراهم شود.
پیسانی افزود: با شبیهسازی و مدلسازی از سوی ستاد عملیاتی مشترک، رزمایش طراحی و به یگانهای عملیاتی ارائه میشود تا اقدامات لازم را انجام دهند و در پایان نیز تجارب این رزمایشها جمعآوری و تدوین و در جلسات سازمان منتشر میشود.
دبیر کمیته اجرایی ساختار منطقهای ضدتروریسم سازمان همکاریهای شانگهای گفت: ایران تجربه بسیار کلاسیکی در مبارزه با تروریسم دارد و این سازمان از درخواست این کشور برای انتقال تجربیات خود به سایر اعضا استقبال و حمایت می کند.