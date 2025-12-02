نایب رییس فدراسیون ورزش‌های کارگری گفت: پنج درصد جامعه کارگری در بخش ورزش قهرمانی فعال هستند و ۹۵ درصد ارتباط منظم با ورزش ندارند و راهبرد اصلی فدراسیون، توسعه ورزش همگانی و سوق‌دادن جامعه هدف به فعالیت‌های بدنی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط‌عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل، فریبا درخشنده‌فر روز سه‌شنبه در مجمع انتخاباتی هیات ورزش‌های کارگری استان اردبیل به فعالیت زنان کارگر نیز اشاره و اظهار کرد: بانوان کارگر به جایگاه واقعی خود در ورزش نرسیده‌اند.

وی افزود: این زنان با وجود شرایط دشوار اقتصادی و مسئولیت‌های خانوادگی، ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه ورزش و تربیت نسل سالم دارند و باید سهم و حضور آنها در هیات‌ها پررنگ‌تر شود.

نایب رییس فدراسیون ورزش‌های کارگری بر توسعه ورزش همگانی، گسترش دوره‌های آموزشی محیط‌کار و تقویت حضور بانوان در ساختار ورزش کارگری تأکید کرد و گفت هیات‌های شهرستانی با برگزاری دوره‌های آموزش تغذیه، پیشگیری از آسیب‌های شغلی، ارتقای نشاط محیط کار و برنامه‌های سلامت‌محور نقش مؤثرتری در حوزه کارگری ایفا کنند.

درخشنده‌فر توسعه تعاملات بین‌بخشی با شهرداری‌ها، بسیج و دستگاه‌های اجرایی را برای گسترش ورزش همگانی ضروری دانست و افزود: برنامه‌هایی همچون پیاده‌روی خانوادگی، کوهنوردی و طرح‌های ملی می‌تواند بخش بیشتری از جامعه کارگری را وارد فعالیت‌های ورزشی کند.

وی گفت: فعالیت در این حوزه شاید آورده مادی نداشته باشد، اما ارزش معنوی آن به سلامت کارگران و افزایش نشاط خانواده‌های کارگری کمک می‌کند و امیدواریم با همراهی رییس جدید هیات ورزش‌های کارگری استان اردبیل جامعه هدف در این استان در مسیر رشد و موفقیت‌های بیشتر قرار بگیرد.