با سردتر شدن هوا، گزارشها از افزایش شیوع ویروس آنفولانزا در استان مرکزی حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ با سردتر شدن هوا، گزارشها حاکی از افزایش شیوع آنفولانزا در کشور و استان است. این بیماری ویروسی که به سرعت از فردی به فرد دیگر منتقل میشود، با تب، بدندرد، گلودرد، سرفه، آبریزش بینی و خستگی شدید بروز پیدا میکند و در برخی موارد مشکلات گوارشی ایجاد میکند.
کودکان به دلیل سیستم ایمنی ضعیفتر، بیش از دیگر گروههای سنی در معرض ابتلا و عوارض بیماری قرار دارند و والدین باید در این روزها مراقبت بیشتری به عمل آورند.
متخصصان برای پیشگیری از ابتلا به آنفولانزا توصیه میکنند که مردم شستوشوی منظم دستها را جدی بگیرند، از تماس نزدیک با افراد بیمار خودداری کنند، تهویه مناسب را در محیطهای بسته برقرار کنند و در صورت امکان، واکسن سالانه آنفولانزا را دریافت کنند.