هیئت داوران دومین جشنواره بهارستان در بیانیهای با قدر دانی از مشارکت فعال اصحاب رسانه، ضمن بررسی ۵۹۹ اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره، بر ضرورت تقویت تولید خبر، ارتقای گزارشهای پژوهشی، افزایش چالشگری در گفتوگوها و خلاقیت بیشتر در آثار تصویری و ویدیویی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، پس از برگزاری دومین نشست خبری آقای قالیباف با اهالی رسانه بیانیه هیئت داوران دومین جشنواره بهارستان قرائت شد که متن آن به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه هیئت داوران دومین جشنواره بهارستان
با سلام و احترام خدمت حضار محترم
هیئت داوران دوم جشنواره بهارستان ضمن قدردانی از حضور فعال اصحاب رسانه در این جشنواره که با هدف ارتقای کیفیت تولیدات رسانهای در مورد مجلس شورای اسلامی و بهبود ارتباط بین قوه مقننه و رسانهها برگزار شد اعلام میدارد آثار دریافتی از نظر کمی و تنوع موضوعی چشمگیر و قابل توجه بود که نشان دهنده توجه روزافزون اهالی رسانه به حوزه قانونگذاری نظارت و عملکرد مجلس است در این دوره تعداد ۵۹۹ اثر در پنج بخش مکتوب، تصویری، فضای مجازی، گرافیکی و عکس به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
این آثار در دو مرحله ارزیابی شدند و در جلسه نهایی آثار برگزیده با در نظر گرفتن معیارهای دقت و صحت اطلاعات، اصالت محتوا، پرداخت چالشبرانگیز موضوع و تاثیرگذاری اجتماعی انتخاب شدند. در برخی از قالبها آثار فاقد رتبه بودند و برخی از آثار شایسته تجلیل وقدر دانی شناخته شدند.
با توجه به اینکه اعتلای سطح و کیفیت آثار رسانهای یکی از اهداف بنیادین برگزاری این جشنواره است، هیئت داوران این نکات را یادآور میشود:
در بخش خبر، فقر اخبار تولیدی مشهود بود و اخبار ارسالی در این حوزه عمدتاً به مصاحبه اختصاص یافته که انتظار میرود با تمرکز بر تولید خبرهای نوآورانه و متنوع جایگاه بخش خبر در انعکاس اخبار مجلس ارتقا یابد.
در بخش گزارش، آثار ارسالی قابل تأمل بودند، اما نمونههای مبتنی بر پژوهش میدانی و تحقیقی به ندرت مشاهده شد.
در بخش یادداشت و گفتوگو آثار قابل تأمل محدود بود. امید است همکاران رسانهای در انتخاب مضامین یادداشتها اولویت بیشتری به نیازها و مطالبات جامعه داده و در انجام مصاحبهها به چالشبرانگیزی و طرح پرسشهای جدی بیش از پیش توجه داشته باشند.
در حوزه عکس شایسته است عکاسان خبری در حوزه مجلس دیدی فراتر از ثبت صرف یک رویداد داشته باشند.
در ارزیابی بخش ویدیو، آثار ارائه شده با وجود برخورداری از کیفیت فنی قابل قبول، فاقد نوآوری و خلاقیت در بازنمایی موضوعات مرتبط با مجلس بودند.
هیئت داوران ضمن قدر دانی از برگزیدگان یادآور میشود که مسیر پیش رو برای رسانهها مسیر رو به رشد و تعالی است. امید است در دورههای آتی شاهد آثاری باشیم که با نگاه ژرفتر، رویکرد پژوهشیتر و التزام به اصول حرفهای بتوانند نقش رسانه را در مطالبهگری، شفافسازی و ارتقای آگاهی عمومی بیش از پیش برجسته سازند.
اسامی هیئت داوران دومین جشنواره بهارستان به شرح زیر است:
محمدمهدی فرقانی، فریدون صدیقی، علیاصغر محکی، سعیده رضوانی، سیدمحمود رضوی، شهاب اسفندیاری، محمود عبدالحسینی و مرتضی درخشان.