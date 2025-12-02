به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، محمدتقی اعلمی رئیس دانشگاه تبریز در آیین افتتاح کنگره بین‌المللی شهر سبز دانشگاه سبز با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، صنعتی و فرهنگی تبریز گفت:این شهر توان تبدیل شدن به نمونه‌ای جامع از توسعه سبز را دارد و برگزاری کنگره می‌تواند بستر مناسبی برای تصمیم‌سازی در حوزه مدیریت شهری و حرکت به‌سوی الگوی شهر پایدار فراهم کند.

اعلمی با بیان اینکه شهر سبز و دانشگاه سبز مفاهیم مکمل یکدیگر هستند افزود: هیچ شهری بدون اتکا به دانش و پژوهش نمی‌تواند مسیر توسعه را طی کند.

وی گفت: هم‌افزایی میان دانشگاه هوشمند و آینده‌نگر، مدیریت شهری دانش‌محور، صنعت نوآور و شهروند آگاه می‌تواند پایه‌های یک زیست‌بوم سبز را در تبریز شکل دهد.

اعلمی به چالش‌های زیست‌محیطی پیش‌روی کشور و جهان نیز اشاره کرد و هشدار داد: ناترازی‌های آب، برق و گاز در صورت نبود مدیریت درست هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند.

وی تاکید کرد: ظرفیت‌های علمی دانشگاه باید بیش از گذشته در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد و این کنگره می‌تواند زمینه‌ساز تبدیل تبریز به الگویی در حوزه شهر سبز برای کشور و منطقه باشد.

رضا خلیلی رئیس کمیته علمی رویداد تبریز پایتخت محیط زیست شهر‌های آسیایی ۲۰۲۵ با اشاره به موقعیت ویژه تبریز به‌عنوان پیشتاز مباحث محیط‌زیستی در آسیا گفت: انتخاب تبریز به‌ عنوان پایتخت محیط‌زیست شهر‌های آسیایی فرصتی فراهم کرده است تا این کلان‌شهر نگاه نوینی را در عرصه مدیریت پایدار شهری در سطح ایران و منطقه نمایان کند.

وی بیان کرد:در روز‌های گذشته ۱۲ نشست تخصصی با عنوان گفتمان سبز و با حضور اساتید، دانشجویان و مدیران شهری برگزار شده است و کنگره حاضر می‌تواند نقطه آغاز گام‌های پایدار تبریز در ارتقای کیفیت محیط‌زیست شهری باشد.

وی با اشاره به گستردگی چالش‌های محیط‌زیستی در کلان‌شهر‌های جهان ادامه داد: آلودگی آب و هوا، تخریب منابع طبیعی و برهم خوردن تعادل‌های زیستی امروز از مهمترین دغدغه‌های مدیریت شهری است.

خلیلی تاکید کرد: در دوره‌ای که فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی مسیر توسعه را تعیین می‌کنند مدیریت شهری ناچار است به راهکار‌های علمی و عملیاتی برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان تکیه کند هدف اصلی این کنگره ارائه راهکار‌های علمی برای افزایش تاب‌آوری شهر، تقویت پیوند انسان و طبیعت و حرکت به سوی توسعه پایدار است.