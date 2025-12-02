آغاز کنگره بینالمللی شهر سبز دانشگاه سبز در دانشگاه تبریز
کنگره بینالمللی شهر سبز دانشگاه سبز در سال نامگذاری تبریز به پایتخت محیطزیست شهرهای آسیایی ۲۰۲۵ در دانشگاه تبریز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، محمدتقی اعلمی رئیس دانشگاه تبریز در آیین افتتاح کنگره بینالمللی شهر سبز دانشگاه سبز با اشاره به ظرفیتهای تاریخی، صنعتی و فرهنگی تبریز گفت:این شهر توان تبدیل شدن به نمونهای جامع از توسعه سبز را دارد و برگزاری کنگره میتواند بستر مناسبی برای تصمیمسازی در حوزه مدیریت شهری و حرکت بهسوی الگوی شهر پایدار فراهم کند.
اعلمی با بیان اینکه شهر سبز و دانشگاه سبز مفاهیم مکمل یکدیگر هستند افزود: هیچ شهری بدون اتکا به دانش و پژوهش نمیتواند مسیر توسعه را طی کند.
وی گفت: همافزایی میان دانشگاه هوشمند و آیندهنگر، مدیریت شهری دانشمحور، صنعت نوآور و شهروند آگاه میتواند پایههای یک زیستبوم سبز را در تبریز شکل دهد.
اعلمی به چالشهای زیستمحیطی پیشروی کشور و جهان نیز اشاره کرد و هشدار داد: ناترازیهای آب، برق و گاز در صورت نبود مدیریت درست هزینههای سنگینی بر جامعه تحمیل میکند.
وی تاکید کرد: ظرفیتهای علمی دانشگاه باید بیش از گذشته در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد و این کنگره میتواند زمینهساز تبدیل تبریز به الگویی در حوزه شهر سبز برای کشور و منطقه باشد.
رضا خلیلی رئیس کمیته علمی رویداد تبریز پایتخت محیط زیست شهرهای آسیایی ۲۰۲۵ با اشاره به موقعیت ویژه تبریز بهعنوان پیشتاز مباحث محیطزیستی در آسیا گفت: انتخاب تبریز به عنوان پایتخت محیطزیست شهرهای آسیایی فرصتی فراهم کرده است تا این کلانشهر نگاه نوینی را در عرصه مدیریت پایدار شهری در سطح ایران و منطقه نمایان کند.
وی بیان کرد:در روزهای گذشته ۱۲ نشست تخصصی با عنوان گفتمان سبز و با حضور اساتید، دانشجویان و مدیران شهری برگزار شده است و کنگره حاضر میتواند نقطه آغاز گامهای پایدار تبریز در ارتقای کیفیت محیطزیست شهری باشد.
وی با اشاره به گستردگی چالشهای محیطزیستی در کلانشهرهای جهان ادامه داد: آلودگی آب و هوا، تخریب منابع طبیعی و برهم خوردن تعادلهای زیستی امروز از مهمترین دغدغههای مدیریت شهری است.
خلیلی تاکید کرد: در دورهای که فناوریهای نوین و هوش مصنوعی مسیر توسعه را تعیین میکنند مدیریت شهری ناچار است به راهکارهای علمی و عملیاتی برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان تکیه کند هدف اصلی این کنگره ارائه راهکارهای علمی برای افزایش تابآوری شهر، تقویت پیوند انسان و طبیعت و حرکت به سوی توسعه پایدار است.