دبیر اجرایی کنگره شعر دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی از ارسال ۷۱۴ اثر به دبیرخانه این کنگره ارسال و پایان مرحله داوری آثار خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ «زهرا کریم زادگان» دبیر اجرایی کنگره شعر دفاع مقدس و مقاومت در آذربایجان غربی با بیان اینکه فرایند داوری آثار رسیده به دبیرخانه این کنگره به اتمام رسیده، اظهارداشت: داوری‌ها در سه مرحله و با حضور داوران «واحدی»، «طلعت»، «صافی» انجام شد.



وی گفت: این جشنواره با هدف شناسایی استعداد‌های ادبی تقویت و ترغیب نویسندگان و شاعران و خلاقیت‌های هنری هرساله برگزار می‌شود.

کریم زادگان افزود: در بخش استانی بیست و هفتمین کنگره شعر دفاع مقدس و مقاومت ۷۱۴ اثر از ۴۲۰ شاعر به دبیرخانه استانی این جشنواره ارسال شد.

دبیر اجرایی کنگره شعر دفاع مقدس و مقاومت در آذربایجان غربی تصریح کرد: در نهایت تعداد ۶ اثر در دو بخش میراث‌های ماندگار و بخش ویژه (جنگ دوازده روزه) به جشنواره کشوری این جشنواره راه یافت.

وی اظهار داشت: مراسم اختتامیه بخش استانی بیست و هفتمین کنگره ملی شعر دفاع مقدس و مقاومت دهه سوم آذرماه در استان آذربایجان غربی برگزار و از برگزیدگان و داوران این جشنواره تقدیر بعمل خواهد آمد.