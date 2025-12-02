به مناسبت روز جهانی معلولان، آیین تجلیل از دانش آموزان توان یاب موفق استان خوزستان در اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان خوزستان گفت: در استان ۵ هزار و ۲۰۰ دانش آموز توان یاب در ۲۸۰ آموزشگاه استثنایی خوزستان مشغول به تحصیل هستند.

ممبینی با اشاره به ارائه خدمات متنوع فرهنگی، ورزشی در کنار فعالیت‌های آموزشی به دانش آموزان توان یاب استان ادامه داد: در سال جاری سه مدرسه اوتیسم در استان افتتاح و شش زمین چمن برای دانش آموزان تواب یاب به بهره برداری رسید.

در این مراسم از دانش آموزان توان یاب موفق استان تجلیل شد.