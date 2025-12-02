همزمان با برگزاری مراسم بدرقه کاروان اعزامی ایران به بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵، پرچمدار کاروان فرزندان ایران، سفیران پیروزی معرفی شد.

در مراسم بدرقه کاروان اعزامی ایران به بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵، دکتر سعید سلگی، مدیر فنی کمیته ملی پارالمپیک از نام پرچمدار کاروان رونمایی کرد.

بر این اساس زهرا رحیمی، ملی پوش چوان تیم پاراتکواندو افتخار حمل پرچم مقدش کشورمان در این رویداد را خواهد داشت.

رحیمی در جریان بازی‌های پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ با کسب نشان نقره، نخستین زن نشان آور ایران در رشته پاراتکواندو شد و عنوان جوان‌ترین پارالمپین مدال آور کشورمان در ادوار بازی‌های پارالمپیک را نیز به نام خود ثبت کرد.