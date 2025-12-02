آغاز اجرای طرح «یسنا» با هدف حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

طرح «یسنا» با هدف حمایت از خانواده و اجرای قانون جوانی جمعیت، رسماً آغاز شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در قالب این طرح، حساب سرپرستان خانوار دهک‌های یک تا سه درآمدی که دارای مادر باردار یا فرزند شیرخوار زیر دو سال هستند، به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان برای خرید ۱۶ قلم ماده غذایی شارژ شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره اجرای این طرح گفت که برنامه‌ریزی برای حمایت هدفمند از خانواده‌ها و تسهیل شرایط فرزندآوری در دستور کار دولت قرار دارد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرد: یارانه جدید خانوار‌های دهک‌های سه تا پنج هفته آینده به مبلغ پنج میلیون ریال واریز خواهد شد. خانوار‌های مشمول یک ماه فرصت دارند با مراجعه به ۲۶۰ هزار فروشگاه طرف قرارداد کالابرگ الکترونیکی از این اعتبار استفاده کنند. طبق اعلام وزارت تعاون، عدم خرید در مهلت تعیین‌شده به معنای عدم تمدید سهمیه برای دوره بعد خواهد بود. طرح «یسنا» بر اساس تفاهم‌نامه مشترک میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ستاد ملی جوانی جمعیت و شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان اجرا شده و هدف آن حمایت از معیشت خانواده‌ها و تقویت سیاست‌های فرزندآوری در کشور است. سخنگوی دولت با بیان اینکه برابر اثر تورمی اجرای مصوبه بنزین حدود دو دهم درصد است گفت: درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین برای ارتقای معیشت مردم هزینه خواهد شد و قیمت بنزین برای تاکسی‌ها اینترنتی، وانت بار‌ها و موتورسیکلت‌های حمل و نقل تغییر نخواهد کرد.