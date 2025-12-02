ارسال بیش از ۷۰۰ هزار مرسوله از پست لرستان
مدیرکل شرکت پست لرستان از جابجایی بیش از هفتصد و ۹۶ هزار مرسوله پستی در استان طی هشت ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل پست لرستان اعلام کرد: در هشت ماهه امسال، پست استان حدود ۷۹۶ هزار مرسوله دریافت کرده که ۲۱۰ هزار مورد آن مربوط به سرویس تجارت الکترونیک بوده است.
ابراهیم علی پناهی، افزود: از این مرسولهها، ۴۰ تن محصولات بومی و استراتژیک استان شامل گردو، گیاهان دارویی، برنج و عسل بوده است.
مدیرکل پست لرستان از فعالان حوزه گیاهان دارویی دعوت کرد تا محصولات خود را از طریق شرکت پست به سراسر کشور ارسال کنند.