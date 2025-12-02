به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل پست لرستان اعلام کرد: در هشت ماهه امسال، پست استان حدود ۷۹۶ هزار مرسوله دریافت کرده که ۲۱۰ هزار مورد آن مربوط به سرویس تجارت الکترونیک بوده است.

ابراهیم علی پناهی، افزود: از این مرسوله‌ها، ۴۰ تن محصولات بومی و استراتژیک استان شامل گردو، گیاهان دارویی، برنج و عسل بوده است.