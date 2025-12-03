به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دکتر نوری، پزشک داوطلب و باسابقه جمعیت هلال‌احمر زنجان، در اقدامی انسان‌دوستانه دو کودک نیازمند را بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای تحت عمل جراحی قرار داد. ارزش مجموع این دو عمل حدود ۱۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

اقدام این پزشک زنجانی نمونه‌ای روشن از روحیه ایثارگری و تعهد داوطلبان هلال‌احمر است. چنین خدمات داوطلبانه نقش مهمی در کاهش آلام خانواده‌های کم‌برخوردار و بازگرداندن امید به جامعه دارد.

حضور پزشکان داوطلب، پشتوانه‌ای ارزشمند برای اجرای طرح‌های درمانی و حمایتی این جمعیت است. هلال‌احمر با اتکا به مشارکت داوطلبان و خیرین، همچنان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را با جدیت دنبال می‌کند.