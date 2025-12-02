پخش زنده
مشاور فرمانده کل و رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس گفت: فرماندهانی مثل باکری، همت و زینالدین، جوانانی را تربیت کردند که امروز هر کدام ستونهای امنیت کشور هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار رمضان شریف در آئین رونمایی از کتاب «بیا تماشا کن؛ روایت زندگی سردار سرلشکر شهید مهدی باکری» با اشاره به اهمیت تاریخنگاری در مقابل تاریخنویسی صرف، گفت: تاریخنگاری مرحلهای متعالی است که به جامعه کمک میکند تا به خودآگاهی برسد؛ ما در مرکز اسناد تلاش میکنیم تا فراتر از ثبت وقایع، به تحلیل و فهم چرایی و چگونگی رخدادها بپردازیم و کتاب حاضر نمونهای موفق از این رویکرد است که سعی کرده شهید باکری را آنگونه که بود و نه با اغراق و شعار، روایت کند.
وی با بیان اینکه دشمنان سپاه را خوب شناختهاند اما متأسفانه گاهی در داخل قدر این نهاد دانسته نمیشود، افزود: دشمن میداند که سپاه با تکیه بر چه سرمایههای عظیمی از جمله شهیدانی چون باکری، سلیمانی و خرازی توانسته است جغرافیای کشور را حفظ کند؛ اما عملیات روانی سنگینی علیه این نهاد وجود دارد.
مشاور فرمانده کل و رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس افزود: هدف ما از انتشار چنین آثاری این است که نشان دهیم سپاه واقعی همان چیزی است که در منش و رفتار امثال مهدی باکری تبلور یافته است.
سردار شریف با اظهار به ویژگیهای برجسته مدیریتی و اخلاقی شهید باکری تصریح کرد: مهدی باکری تلفیقی از شجاعت و عقلانیت بود؛ شجاعتی که با تدبیر و محاسبه دقیق همراه بود. او فرماندهی بود که نیروهایش نه به خاطر دستور نظامی، بلکه به دلیل عشق و علاقهای که به او داشتند، از او تبعیت میکردند و این همان مصداق فرماندهی بر قلوب است.
وی با اشاره به تلاشهای تفرقهافکنانه دشمنان در مناطق مرزی یادآور شد: امروز عدهای با طرح مباحث قومیتی سعی در ایجاد شکاف دارند، اما زندگی شهید باکری بهترین پاسخ به این جریانهاست؛ او یک تُرکزبان بود که جانش را فدای تمامیت ارضی ایران و اسلام کرد و در وصیتنامه و سیره او چیزی جز عشق به اسلام و ایران دیده نمیشود.
مشاور فرمانده کل و رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس با یادآوری نقش تربیتی جنگ و فرماندهان شهید گفت: جنگ ما صرفاً یک نبرد نظامی نبود، بلکه یک دانشگاه انسانسازی بود. فرماندهانی مثل باکری، همت و زینالدین، جوانانی را تربیت کردند که امروز هر کدام ستونهای امنیت کشور هستند و ما وظیفه داریم این الگوهای راستین را بدون تحریف به نسل جدید معرفی کنیم تا بدانند که قهرمانان واقعی آنها چه کسانی بودهاند.
سردار شریف با تأکید بر لزوم تداوم انتشار آثار فاخر و مستند در حوزه دفاع مقدس، بیان کرد: امیدوارم کتاب «بیا تماشا کن» بتواند به عنوان یک منبع دست اول و قابل استناد، تصویر واقعی و بدون روتوش شهید باکری را برای آیندگان به یادگار بگذارد و راهگشای پژوهشگران تاریخ معاصر باشد.