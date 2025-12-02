هواشناسی خراسان رضوی با صدور هشدار زرد درباره احتمال آبگرفتگی، رواناب و بالا آمدن آب رودخانه ها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در لطلاعیه هشدار زرد اداره کل هواشناسی خراسان رضوی پیش بینی شده است: خراسان رضوی از اوایل فردا چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ تحت تاثیر سامانه سرد و بارشی قرار گیرد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به رگباری بودن بارش ها، احتمال آبگرفتگی، رواناب و بالا آمدن آب رودخانه ها در نواحی مستعد استان وجود دارد، همچنین باد به نسبت شدید تا شدید بویژه در نواحی سردسیر با احتمال بروز خسارت پیش بینی شده است.

هواشناسی خراسان رضوی از مردم خواسته است: در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها توقف نکنند، به ارتفاعات صعود نکنند و در سفرهای برون شهری نکات ایمنی را رعایت کنند.