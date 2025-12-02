دبیر اجرایی چهاردهمین دوره جشنواره جایزه ادبی یوسف در آذربایجان غربی اعلام کرد که ۴۱۲ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده و مرحله داوری آن به پایان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، زهرا کریم‌زادگان با اشاره به روند بررسی آثار گفت: فرایند داوری آثار در سه مرحله و با حضور داوران ضیائی، رزم‌آرا و کریم‌زادگان انجام شد.

او هدف جشنواره را شناسایی استعداد‌های ادبی، تقویت توان نویسندگان و شاعران و ترغیب آنان به تولید آثار خلاقانه عنوان کرد و افزود: در بخش استانی چهاردهمین دوره جایزه ادبی یوسف، ۴۱۲ اثر از ۲۳۷ شرکت‌کننده به دبیرخانه ارسال شده است.

کریم‌زادگان همچنین تصریح کرد: در نهایت آثار برگزیده در سه بخش داستان کوتاه، داستانک و بخش ویژه جنگ ۱۲ روزه به مرحله کشوری جشنواره راه یافته‌اند.

وی در ادامه گفت: مراسم اختتامیه بخش استانی جشنواره در دهه سوم آذرماه در آذربایجان غربی برگزار خواهد شد و از برگزیدگان و داوران این دوره تقدیر به‌عمل می‌آید.