استاندار خراسان رضوی در گفت و گوی داغ با جوانان درباره فرصتهای معطل مانده در استان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی گفت: چالشها و ظرفیتهای خراسان رضوی را می دانیم و بر استفاده از ظرفیتهای مغفول مانده استان با کار جدی، تصمیمگیری شجاعانه و مشارکت نیروهای جوان تاکید داریم.
غلامحسین مظفری با اشاره به تجربه ۲۵ سال قبل خود در استانداری افزود: آن زمان خراسان رضوی در دولت الکترونیک رتبه اول کشور را داشت، اما امروز انسجام کیفی کافی بین حوزهها وجود ندارد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره داشتن سیمکارت سفید این موضوع را رد کرد و درباره رضایت از پذیرش مسئولیت استانداری اظهار کرد: بله، راضی هستم.
مظفری در ارزیابی عملکرد یکسال و یکماهه خود بیان کرد: تجدید نمیشوم، اما نمره لبمرزی میگیرم، زیرا باید بسیار بیشتر کار میکردم.
استاندار خراسان رضوی در بیان موضوعاتی که خواب شبانهاش را مختل کرده است، به بازدید از مدرسهای با وضعیت نامناسب اشاره کرد و گفت: برخی موضوعات کوچک، اما بسیار آزاردهنده هستند و او را ناراحت میکنند.
مظفری با اشاره به رویکرد داده محور خود افزود: امروز در جلسه ستاد احیای توس، دادههایی ارائه شد که نشان میدهد ظرفیت بزرگی در استان وجود دارد؛ اما این شورا پس از ۱۰ سال توقف دوباره فعال شده است. او این وضعیت را نگرانکننده دانست و یادآوری کرد که ۲۲ سال پیش شرایط استان بهتر بوده است.
وی درباره سختترین تصمیم های یک سال گذشته توضیح داد: هیچ تصمیمی برخلاف میلش نمیگیرد و تصمیم هایش تحمیلی نیست.
استاندار خراسان رضوی تعطیلی بیش از یک سال بزرگترین واحد صنعتی استان را یکی از چالش های مهم دانست و اضافه کرد: هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده، اما در حال پیگیری هستیم.
مظفری انگیزه، اشتیاق، باور به توانمندی و سلامت اداری را مهم ترین شاخصهای انتخاب مدیر عنوان کرد و درباره اتاق اندیشهورزی گفت: ظرفیتهای این اتاق بسیار بیشتر از آن چیزی است که امروز استفاده میشود.
وی ضعف اثرگذاری شورای مشورتی جوانان را یکی دیگر از مشکلات دانست و تاکید کرد: این حوزه نیازمند کار بسیار بیشتری است.
استاندار خراسان رضوی گفت: استاندار باید ۳۰ درصد وقتش را صرف فکر و تصمیمسازی کند، اما ساختار اجرایی فعلی فشرده و ناکارآمد است و اجازه تمرکز مدیریتی نمیدهد.
مظفری افزود: پس از گذشت یک سال هنوز هم افزایی لازم میان بخشهای مختلف ایجاد نشده و کار گروههای مشورتی باید با پیگیری جدیتری پیش بروند.
وی کسب رتبه اول استان در شاخصهای کسبوکار را نتیجه یک کار جمعی دانست و ادامه داد: خراسان رضوی ظرف یک سال از رتبه ۲۲ به رتبه اول رسیده که کاری بسیار دشوار بوده است.
وی با اشاره به وجود شخصیتهای برجسته کارآفرینی در خراسان رضوی تاکید کرد: معرفی این افراد به جوانان لازم است.
مظفری همچنین رقابت اقتصادی جوانان با پیشکسوتان را نیازمند تمایز سطح دانست و گفت: در بسیاری از بخشها امروز جوانان پیشتاز حوزه تولید و کسبوکار هستند.
وی مخالفت خود را با وثیقهگذاری برای سفر جوانان اعلام کرد و افزود: خواستار تسهیل رفت و آمد جوانان شد.
استاندار خراسان رضوی همچنین برگزاری تورهای صنعتی هفتگی را اقدامی مهم بیان کرد: خواستار استقبال واحدهای تولیدی از بازدیدهای عمومی شد.
مظفری با اشاره به اینکه بسیاری از اساتید اقتصاد تجربه عملی ندارند، افزود: لزوم پیوند بیشتر دانشگاهها با صنعت را مورد تأکید قرار داد.
وی درباره بیکاری جوانان خواف نیز گفت: این شهرستان یکی از سرمایههای عظیم کشور است، اما کمترین بهره را از استخراج گسترده سنگآهن برده است.
وی ادامه داد: سال قبل ۲۵ میلیون تن سنگآهن استخراج شده، اما ۲۰ میلیون تن از از این میزان استان خارج شده، باید زنجیره تولید در داخل استان کامل شود تا مردم خواف بیشترین سهم را ببرند. تشکیل کنسرسیوم در این زمینه از اقدامات در حال انجام است.
استاندار خراسان رضوی در پاسخ به سوالی در باره سرانه آموزشی دانشآموزان، گفت: استان با کمبود ۷۲۶ مدرسه روبه رو است.
مظفری افزود: از سال گذشته تا امروز ۳۰۱ مدرسه با کمک خیران ساخته شده؛ رقمی که حتی از تهران بیشتر است و تقریباً هر روز یک مدرسه احداث شده است.
وی تاکید کرد: تامین فضای فیزیکی تنها بخشی از مساله است و کیفیت آموزش و محتوای آموزشی نقش اصلی را دارد.
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری با اشاره به فراز و فرودهای دانشگاه فرهنگیان گفت: این دانشگاه به دلیل مشکلات متعدد آسیب دیده و امیدواریم با تغییرات اخیر، پویایی و کارآمدی بیشتری پیدا کند.
مظفری با اشاره به گستردگی مباحث آمایش سرزمین و محیطزیست اضافه کرد: این حوزهها نیازمند نگاه عمیق و علمی است و هیچکس خواهان آسیب دیدن محیطزیست نیست.
وی با تاکید بر اینکه آب امروز تنها مایه حیات نیست، خود حیات است، وضعیت آبخوانهای مشهد را هشداردهنده توصیف کرد و افزود: لازم است در قالب «همایش ملی آب» کمیتههای تخصصی برای همگرایی فعالان این بخش تشکیل شود.
استاندار خراسان رضوی در ادامه بر مخالفت خود با اجرای طرح کمربند جنوبی تاکید کرد و گفت: شرایط امنیتی مشهد در زمان بحران باید بهطور کامل دیده شود و تاکنون قانعکننده نیست که این طرح اجرا شود.
مظفری تاکید کرد: تصمیمگیریها نباید احساسی باشد و لازم است با پذیرش اشتباهات گذشته، روند اصلاح در دستور کار قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی، کشفرود را «فرصتی برای مشهد» دانست و بیان کرد: بازدیدهای میدانی و هوایی متعددی از این رودخانه انجام شده است.
مظفری افزود: با ارادهای جدی ساماندهی کشف رود دنبال میشود، زیرا مشکلات فعلی آن عامل بسیاری از بیماریها و آسیبها در مشهد است.
وی تاکید کرد: این محدوده باید به کشف رود واقعی بازگردد و هر اقدام باید با نگاه مساله محور انجام شود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به وضعیت نیروگاهها گفت: هفت تا هشت نیروگاه کشور همچنان مازوت میسوزانند، مخالف جدی مازوتسوزی هستم. سال گذشته نیروگاه توس ناچار به مازوتسوزی شد.
مظفری افزود: ناترازی کنونی انرژی نتیجه تصمیمات اشتباه و خطاهای گذشته است که امروز آثار آن بر محیط زیست و سلامت مردم دیده میشود.
استاندار خراسان رضوی در خصوص بیان کرد: تاکنون بیش از ۳۸۰ نیروگاه خورشیدی در استان وارد مدار شده و با تامین هزار مگاوات انرژی خورشیدی، خراسان رضوی میتواند به خودکفایی برسد.
مظفری تاکید کرد: اگر تعطیلی نیروگاه توس مشکل ناترازی کشور را حل میکرد، حتی استعفا هم مانعی نبود.
وی در جمعبندی سخنان خود گفت: امروز در میان بد و بدتر، در وضعیت بدتر قرار داریم، اما نمیتوان رها کرد و رفت.
استاندار خراسان رضوی افزود: این سرزمین متعلق به همه ماست و باید با پذیرش واقعیتهای تلخ و با تدبیر، مسیر اصلاح و بهبود را دنبال کرد.